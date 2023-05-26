Карельские выпускники сдали первые ЕГЭ

Сегодня в Карелии выпускники сдавали первые ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования РК.

Экзамены по литературе, географии и химии выбрали 569 одиннадцатиклассников. Это экзамены по выбору, необходимые ребятам для поступления в вуз.

Для успешной сдачи экзаменов участникам необходимо набрать минимальные баллы, установленные Рособрнадзором: литература - 32 балла, география - 37 баллов, химия - 36 баллов. Результаты будут опубликованы не позднее 13 июня.

Следующий единый госэкзамен состоится уже 29 мая. Выпускники будут сдавать русский язык. Это обязательный экзамен, необходимый для получения аттестата. // Фото: freepik.com