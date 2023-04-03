Карельские учителя примут участие в Форуме классных руководителей

Классных руководителей и кураторов групп СПО из Карелии приглашают принять участие в III Всероссийском форуме классных руководителей и наставников (ФКР). Мероприятие станет одним из центральных событий Года педагога и наставника.

С призывом принять участие в отборочном этапе ФКР к педагогам республики обратилась советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в лицее № 13 г. Петрозаводска Ирина Валиулова.

Я желаю всем классным руководителям, кураторам в колледжах и техникумах исключительно удачи, пробовать свои силы, подавать заявку и ничего не бояться, потому что эти мероприятия действительно того стоят. Они вдохновляют и дают нам возможность чувствовать, что наша работа не просто так, а нужна,

– сказала Ирина.

Чтобы стать участником ФКР, учителям необходимо пройти онлайн-анкетирование, тестирование по основам педагогики и занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя, а также снять видеовизитку «Моя воспитательная инициатива».

Первая смена форума – для классных руководителей начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО. Во второй примут участие классные руководители старших и средних классов. Центральное событие – концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

В масштабном мероприятии, которое пройдет с 3 по 7 октября в Москве, примут участие три тысячи педагогов со всей России. Прием заявок продлится до 20 апреля. Для удобства регистрации организаторы ФКР совместно с соцсетью «ВКонтакте» создали мини-приложение.