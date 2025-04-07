Карельские каратисты вернулись с турнира в Орле с медалями

Каратисты из Карелии добыли награды на первенстве России по всестилевому карате в Орле.

Мастерство и технику показывали юные спортсмены и юниоры. Турнир собрал 1224 каратиста из 61 региона России.

Карельские спортсмены завоевали шесть медалей, рассказали в центре спортивной подготовки. Одно золото у Станислава Мишкевич, два серебра у Дианы Радченко и Полины Мельничук, бронза – у Вероники Олейник, Григория Романенко и Асилбека Маматкулова.

В десятку лучших спортсменов России вошли карельские каратисты Мария Кольцова, Матвей Антипенко и Данила Борисов.