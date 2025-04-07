07 апреля 2025, 07:49
Карельские каратисты вернулись с турнира в Орле с медалями
Молодые спортсмены отличились на первенстве России, добыв шесть наград
фото Центра спортивной подготовки
Каратисты из Карелии добыли награды на первенстве России по всестилевому карате в Орле.
Мастерство и технику показывали юные спортсмены и юниоры. Турнир собрал 1224 каратиста из 61 региона России.
Карельские спортсмены завоевали шесть медалей, рассказали в центре спортивной подготовки. Одно золото у Станислава Мишкевич, два серебра у Дианы Радченко и Полины Мельничук, бронза – у Вероники Олейник, Григория Романенко и Асилбека Маматкулова.
В десятку лучших спортсменов России вошли карельские каратисты Мария Кольцова, Матвей Антипенко и Данила Борисов.