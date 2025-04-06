Спортсмены из Карелии прошли на лыжах более 50 километров к медалям

Лыжный марафон «Кандалакша – Полярные Зори» собрал около 300 спортсменов из России и Белоруссии в Мурманской области.

5 апреля лыжники преодолели дистанцию в 51 км классическим стилем. В числе призеров и карельские спортсмены. Серебряные медали завоевали Юрий Ревенок, Людмила Шамшина и Ирина Кондратьева, а бронзовая медаль у Евгения Вильды, рассказали в сообществе, посвященном лыжным гонкам.

Успешно выступил карельский лыжник и на марафоне в Архангельске в минувшую субботу. Более 200 спортсменов преодолели дистанцию в 50 км. Карельский спортсмен Максим Лукашин финишировал третьим в абсолюте и завоевал серебряную награду в своей возрастной категории. В десятку сильнейших вошел Дмитрий Елизаров, а Елена Богданова одержала победу среди женщин своего возраста.