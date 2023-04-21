Карелию в этом году могут посетить полтора миллиона туристов

21 апреля накануне туристического сезона в Петрозаводске в отеле «Фрегат» открылся туристический форум.

Как отметил заместитель премьер-министра карельского правительства Дмитрий Родионов, в 2022 году Карелия приняла 1,3 млн туристов, что для республики является своеобразным рекордом. Рост по сравнению с 2021 годом составил 30 процентов. В 2023 году прогнозируется, что Карелию посетит на 15 процентов путешественников больше, чем в прошлом году.

В 2022 году увеличились налоговые платежи от туристической сферы. Если в 2021 году туризм принес в казну 234 млн рублей, то в 2022 году 400 млн руб.

В 2023 году предполагается, что туристическая сфера принесет в бюджет около 500 млн рублей. Несмотря на рост, объем налоговых платежей выглядит скромно.

Для сравнения, в прошлом году из федерального бюджета на обустройство туристических объектов Карелия получила 500 млн рублей. В 2023 году на поддержку туризма из регионального бюджета планируется выделить около 470 млн руб.

На форуме сообщили, что в 2023 году в России точно не будет продолжена программа туристического кэшбека. Вопрос о детском кэшбеке до сих пор не решен.

К тому же российское правительство в пять раз сократило поддержку чартерных программ. Не исключено, что именно с этим связано то, что в этом году Карелии не удалось запустить авиасообщение с Нижним Новгородом. // фото «Петрозаводск говорит»