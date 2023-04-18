Море в Сочи прогреется к середине мая, можно будет уже купаться

Путешественники смогут купаться в Сочи уже в мае. В гидрометцентре считают, что вода достигнет комфортного значения к середине мая. В этом году Черном море прогревается быстрее.

«Для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая. По наблюдениям, сейчас вода теплее примерно на один градус, чем в прошлом году»,

- рассказали РИА Новости специалисты гидрометцентра. Если начнет штормить, то потребуется больше времени на прогрев.

Обычно курортный сезон на сочинских пляжах стартует с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда температура воды и воздуха достигают благоприятных отметок.