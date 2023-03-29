Wildberries запустил сервис для путешественников

Популярный в России маркетплейс запустил сервис путешествий. Портал, на котором можно купить билеты на различные виды транспорта, получил название «Wildberries.Вместе». Также сервис предложит различные по стоимости маршруты.

На сервисе можно выбрать дату предполагаемой поездки, варианты транспорта, тип вагона, услуги. Например, мы запланировали поездку из Петрозаводска во Владивосток на 10 апреля. Сервис предложил варианты с одной и двумя пересадками, возможностью путешествия на поезде, самолете и автобусе продолжительностью более одного дня, четырех, шести и восьми дней. В одни сутки можно уложиться, если отправиться в Петербург на автобусе, а затем самолетом в точку назначения. Обойдется такая поездка в более чем 22 тысячи рублей. // фото unsplash.com