Туристический поезд запустят из Москвы, он доедет и до Карелии

Города «Серебряного ожерелья» свяжет новый туристический поезд. Маршрут займет шесть дней и ночей. В дороге туристов будут угощать блюдами северной кухни.

Состав 927/928 будет отправляться из Москвы и пройдет по шести городам Северо-Запада, сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Поезд проедет через Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг, а затем вернется в столицу.

Путешественники смогут осмотреть не только города по пути, но и познакомиться с Соловками, жемчужиной Карелии островом Кижи, а также красотами Рускеалы.

Первый рейс запланирован на 9 июня. Путешественникам предложат вагоны класса люкс, СВ и купе.

Напомним, прямой поезд свяжет Петрозаводск и Архангельск. Дорога займет 25 часов 25 минут. В Архангельск состав будет прибывать по понедельникам.