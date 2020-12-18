Карелия получила 13 миллионов на лекарства для больных коронавирусом

Карелии выделено около 13 миллионов рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Деньги выделяет федеральный бюджет.

Как сообщает пресс-служба карельского Минздрава, осуществляется закупка препаратов. В ближайшее время они поступят на склад уполномоченной медицинской организации. Ранее министерство закупило лекарства на 23 миллиона рублей.

«Все лекарства, а это «Фавипиравир», «Парацетамол», «Интерферон альфа-2b», «Амоксициллин+клавулановая кислота», бесплатно выдаются пациентам при первом посещении врачом или доставляются волонтерами», - сообщает пресс-служба ведомства. (фото 1c-bitrix-cdn.ru)