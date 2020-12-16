Названы десять «суперпродуктов» для иммунитета

Что бы такое съесть, чтобы оставаться здоровым. Пожалуй, это один из наиболее популярных вопросов, на который многие ученые пытаются найти универсальный ответ, наряду с вопросом о том, что съесть и не потолстеть.

Очередной перечень продуктов для укрепления иммунитета назвала британский диетолог Лила Саттер. Так, десять «суперпродуктов», которые нужно включить в рацион питания, по версии зарубежного специалиста.

Для полноценного питания необходимы цельнозерновые продукты – черный хлеб, коричневый рис, цельнозерновая паста и киноа, пишет РИА Новости. Нужно есть рыбу, которую лучше готовить на пару или на гриле, но не жарить. Кроме того в рацион следует включить чиа, лен и грецкие орехи, ягоды, если нет свежих подойдут и замороженные.

Саттер рекомендует употреблять йогурты и кисломолочные продукты, съедать в день около двух яиц, употреблять разноцветные овощи, растительные масла (оливковое, рапсовое, кокосовое), консервированные помидоры. Также необходимо пить воду и употреблять богатые водой овощи (огурцы, арбузы) для поддержания в организме необходимого уровня жидкости.

Также зарубежный диетолог рекомендовала не пропускать приемы пищи. (фото u24.ru)