Карелия лидирует по количеству больных иммунными заболеваниями

5 марта в Петрозаводске состоялся круглый стол, участниками которого стали ведущие дерматологи и ревматологи республики, представители органов власти и общественных организаций, а также журналисты. Собравшиеся обсудили ситуацию с диагностированием и лечением в Карелии таких серьезных хронических заболеваний как псориаз и псориатический артрит, вызывающих значительные поражения кожи и суставов. К сожалению, наша республика лидирует по их распространенности среди населения не только в северо-западном регионе, но и в России. Положение больных, по словам врачей, усугубляется еще и тем, что эти иммунные заболевания провоцируют ряд сопутствующих болезней, таких как сахарный диабет, гипертония, ожирение, ишемическая болезнь сердца. Они также значительно увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Качество жизни пациентов заметно снижается, многие из них становятся инвалидами, нуждаются в психологической помощи.

Фото А.Павловой

Для улучшения сложившейся ситуации Карелия приняла участие в межрегиональном социальном проекте «Здоровая кожа – здоровые суставы». Его инициатором является благотворительная общественная организация «Возрождение». С нашей стороны в проекте работали специалисты республиканского кожно - венерологического диспансера и республиканской больницы им. Баранова. В течение месяца дерматологи и ревматологи этих медицинских учреждений бесплатно консультировали всех желающих по вопросам диагностики и лечения псориаза и псориатического артрита.

Об итогах реализации проекта в Карелии рассказала Жанна Гарибян, президент президиума МБОО «Возрождение». Она подчеркнула эффективность именно двусторонних консультаций при постановке диагноза, которая наблюдалась не только в Карелии, но и в других регионах. Своевременная диагностика еще на ранних стадиях имеет огромное значение для начала лечения и профилактики более тяжелых форм обоих заболеваний.

По результатам проекта и круглого стола была принята резолюция, в которой участники обратились к Министерству здравоохранения Республики Карелия. По их мнению, для улучшения ситуации и повышения качества жизни больных псориазом и псориатическим артритом в Карелии необходимо более широкое информирование населения о серьезности заболеваний и важности их своевременной диагностики. Также требуется повышение доступности получения медицинской помощи профильных врачей, особенно в отдаленных районах республики. Другими важными мероприятиями будут продолжение ведения регистра больных в средней и тяжелой стадии заболеваний, а также создание Центра психологической поддержки пациентов. Также специалисты особо подчеркнули необходимость увеличения финансирования и количества выделяемых квот по обеспечению больных современными генно - инженерными биологическими препаратами.