Эпидемия коронавируса захватит и лето

Специалисты не считают, что эпидемия коронавируса скоро схлопнется. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, эпидемия COVID-19 сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.

"Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня", - приводит его заявление, сделанное на конференции эпидемиологов Китая в понедельник 9 марта, газета "Жэньминь жибао". "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР - прим. ТАСС) к пресечению привозных случаев",

- добавил Чжун Наньшань.

Напомним также, что в Карелии уже готовы карантинные помещения, для граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной по коронавирусу обстановкой.