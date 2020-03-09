Детское отделение больницы на севере Карелии лишили горячей воды

Жительница села Нюхча Беломорского района Светлана Попова обращает внимание министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова на две проблемы детского отделения местной больницы.

«К вам обращается многодетная мама из села Нюхча Беломорского района. У нас с мужем многодетная семья, пятеро детей – двое мальчиков-дошкольников дети-инвалиды. Мне очень часто приходится лежать с ними в больнице Беломорска в детском отделении.

В поликлинике больницы сделан ремонт, но, видно, для детского отделения не хватило денег, хотя даже это не так важно. А важно то, что в палатах нет горячей воды - из кранов течёт ледяная, как в проруби... Невозможно подмывать или умывать больного ребёнка холодной водой! Поэтому приходится всегда брать с собой несколько упаковок влажных салфеток, которыми и протираю детей»,

- пишет Светлана министру здравоохранения через паблики Лига защитников пациентов Карелии и газеты «Беломорская трибуна».



По словам Светланы, горячая вода есть только в ванной комнате, где установлен бойлер, но до неё надо ходить по длинному коридору, а если ребёнка с температурой не оставить? Что мешает подключить проточные водонагреватели в палатах, если в больнице нет горячей воды? «В чем причина такого дискомфорта – нам неизвестно, но если в системе отопления есть горячая вода, почему ее нет в кране?», – спрашивает министра Светлана Попова.



«Вторая проблема стала для меня последней каплей – это закрытый главный вход в детское отделение: теперь, чтобы попасть в свою палату, надо пройти через всю поликлинику полностью по коридорам и подняться на второй этаж! Мы поступали ночью через приемный покой, и мне пришлось с больными детьми (у двоих последствия перенесенного гриппа), в верхней одежде, обуви, с сумками и санками идти через всю больницу до детского отделения два раза... Если закрыли этот вход, то, пожалуйста, создайте условия для людей, для детишек! Это неправильно - поступать с ребёнком в отделение и всю одежду и вещи через всю больницу тащить до отделения…. А если бы мы с коляской приехали, то как бы я её через всю больницу волокла?»



По словам Светланы Поповой, «коллектив тут замечательный, врачи, медперсонал с золотыми сердцами». Но уже пошли разговоры, что готовится новая оптимизация ЦРБ и детское отделение хотят сделать меньше. «Улучшения есть в больнице, и большие! Режим работы некоторых специалистов подстроили, чтобы мы с района могли успевать проходить врачей. Но со слов рожениц уже закрыто родильное отделение, теперь оставили только экстренное родовспоможение, разве это нормально? Бедным женщинам надо ехать в Петрозаводск или Сегежу».



«Не оптимизируйте нашу больницу, а помогите сделать ее комфортной для людей и наших детей!», - резюмирует Светлана.

