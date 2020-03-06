Психолог посоветовала отключать уведомления на смартфоне

Психолог Юлия Челышева посоветовала владельцам смартфонов поскорее избавиться от надоедливых уведомлений на телефоне - такие напоминания могут негативно влиять на психику, делая человека подавленным и раздражительным, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Когда мы слишком часто пользуемся гаджетами, формируется так называемое клиповое мышление - начинаем резко переключаться с одной темы на другую. Кажется, что таким образом вырабатывается способность к многозадачности, но это не так. Многозадачность предусматривает одновременное выполнение нескольких функций без потери качества, клиповость - переключение с одного дела на другое, а потом сразу на третье. Мы не проверяем качество выполнения предыдущей задачи и часто про нее забываем. В итоге формируется рассеянное внимание: нервничаем, спешим, стараемся успеть и включиться везде. Такой образ жизни оказывает неблаготворное влияние на психику и в некоторых случаях вызывает нервное расстройство. Становимся более раздраженными и возбужденными, и push-уведомления подталкивают к этому. Поэтому, если интернет не является постоянным источником вашего дохода, рекомендую убрать push-уведомления и по возможности минимизировать присутствие гаджетов в жизни. Лучше прочитать сообщения вечером, в спокойной обстановке», - сказала Юлия Челышева.

По ее словам, в выходные дни смартфон можно отключать на несколько часов или даже на сутки - это помогает расслабить перевозбужденную нервную систему.

«Хотя бы раз в неделю что-то подобное стоит практиковать - конечно же, в нерабочий день. Также советую отложить смартфон хотя бы за 1,5 часа до отхода ко сну. В противном случае вас могут беспокоить сны, связанные с «недолайканными» фотографиями и неотписанными сообщениями, которые помешают как следует расслабиться и отдохнуть», - добавила психолог.

Сегодня, 6 марта, врач расскажет о влиянии Интернета на детей и опасности гаджетов. Семинар для педагогов и родителей пройдет в Петрозаводске, также будет организована онлайн-трансляция.