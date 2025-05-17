Макет исторической мельницы презентовали в Карелии

Ученые Карельского научного центра презентовали сегодня в Кяппесельге свой проект «Водяная мельница - символ карельской деревни». Они показали местным жителям макет водяной мельницы Ивана Мартынова, которая стояла в лесу рядом с их деревней 120 лет назад. Это точную историческую копию в масштабе 1:10 изготовили ученые Владимир Карпин и Александр Кривоноженко.

Информации о ней практически не сохранилось, но ученым в рамках проекта удалось восстановить ее облик в ходе исследования исторических материалов.

«Я нашел в Национальном архиве Карелии результаты сельскохозяйственной переписи 1916 года. Переписчик нашел эту мельницу в лесу у ручья, сделал замеры, описал строение. По этим чертежам и данным мы и смогли восстановить историческую копию. А на месте, где стояла мельница, сохранился жернов, сделанный из гранита. И до сих пор течет мельничный ручей. По данным архивных документов, при хорошей воде мельница в сутки могла смолотить 40 мер муки. Это такая старинная мера объема продуктов»,

- рассказал порталу «Петрозаводск говорит» Александр Кривоноженко. По словам ученых, только в этом крестьянском поселении стояло пять мельниц, о которых стало известно в ходе исследовательской деятельности.

Макет мельницы интерактивный, в нем движутся водяные колеса. Одно было для того, чтобы молоть муку, второе - толочь крупу. После презентации макет мельницы Мартынова будет установлен в Кондопожском музее в постоянной экспозиции. © «Петрозаводск говорит»