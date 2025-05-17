Проблемы с телевидением продолжатся у жителей Петрозаводска

На следующей неделе в Петрозаводске продолжатся проблемы с телевидением и радио. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр Карелии.

По данным РТПЦ, на неделе с 19 по 23 мая в столице республики пройдут работы по монтажу нового оборудования на телевышке. Из-за этого в период с 10:35 до 17:00 не будут работать теле- и радиоканалы.

Отключение эфира не затронет радиостанции «Вести ФМ», «Шансон», «Новое радио» и «Радио Дача». © «Петрозаводск говорит»