Организаторы назвали имя нового участника «Воздуха Карелии»

На юбилейном фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) выступит группа «Готов к дождю». Об этом сообщают организаторы главного приключения карельского лета.

Коллектив «Готов к дождю» представляет Санкт-Петербург. Музыканты поднимутся на сцену «Воздуха Карелии» в один из фестивальных дней и представят свое живое выступление.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»