17 мая 2025, 13:58
Организаторы назвали имя нового участника «Воздуха Карелии»
На главном приключении карельского лета выступит группа «Готов к дождю»
Фото: «Петрозаводск говорит»
На юбилейном фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) выступит группа «Готов к дождю». Об этом сообщают организаторы главного приключения карельского лета.
Коллектив «Готов к дождю» представляет Санкт-Петербург. Музыканты поднимутся на сцену «Воздуха Карелии» в один из фестивальных дней и представят свое живое выступление.
Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»