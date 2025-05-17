Карелия готова к высокому турсезону

16 мая в столице карельского Приладожья – Сортавале – Глава республики Артур Парфенчиков провел совещание по подготовке к туристическому сезону. Участники встречи отметили, что объекты туристского показа и размещения, основные объекты инфраструктуры, используемые туристами для приезда в Республику Карелия – железнодорожные вокзалы, причалы и аэропорт «Петрозаводск» – готовы к высокому туристическому сезону 2025 года.

За прошлый год налоговые поступления от отрасли выросли на 22,5 % и составили свыше 474 млн рублей – эти средства идут на создание комфортных условий для жителей районов республики.

– Карелия достойно представлена на карте внутреннего туризма России, и с каждым годом привлекает всё больше туристовю. Обладая значительным потенциалом для развития различных видов туризма, наша республика стабильно входит в ТОП-10 туристических направлений страны.

– отметил Артур Парфенчиков.

Совещание провели в Приладожье, которое славится известными туристическими объектами: горным парком «Рускеала», Валаамским мужским монастырем, национальным парком «Ладожские шхеры». Приладожье по-прежнему остается лидером посещения среди туристов, приезжающих в регион, а также является самым популярным в России железнодорожным направлением. В прошлом году рост доходов Сортавальского округа от туристической отрасли составил 37 % – более 200 млн рублей. Сегодня на его территории действуют 157 объектов размещения на 2 900 мест.

Номерной фонд во всей Карелии постоянно увеличивается. Сегодня в республике 949 объектов размещения на 20 тыс. мест, что на 10,5% больше, чем в 2023 году. Было продолжено создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов. Введены в эксплуатацию 116 номеров в таких объектах – современных и полностью благоустроенных.

В 2025 году в 81 муниципальном образовании республики начал действовать туристический налог. К примеру, за первый квартал поступления в бюджет Сортавальского округа от него составили 2,5 млн рублей. Плановый показатель сбора за 2025 год в муниципальном образовании достигает 8 млн рублей. Как сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин, средства от туристического налога планируют направить на благоустройство территорий муниципального образования. Всего же за первый квартал в местные бюджеты Карелии поступило 10,5 млн рублей, общая сумма за год должна составить 48,5 млн рублей.

Увеличилось в Карелии и количество туристов, прибывающих в республику водным транспортом. Компания «ВодоходЪ» за навигационный период в 2024 году осуществила 43 судозахода в Петрозаводск, а также 81 – на причал «Хийденсельга». В настоящее время по заказу компании на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде строятся три судна проекта «Карелия». Новые четырехпалубные теплоходы смешанного типа плавания «река-море» будут эксплуатироваться, в том числе в Белом море, с возможностью судозахода на Соловецкие острова. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, еще два – в 2026 году. В этом году ожидается дальнейшее увеличение судозаходов в республике.

Сфере туризма уделяется особое внимание, так как это один из важнейших инструментов, который способствует развитию муниципальных образований Карелии, повышению качества инфраструктуры и жизни граждан.

На встрече представители власти и турбизнеса обсудили в целом готовность республики к летнему туристическому сезону, уделили внимание вопросам безопасности, транспортной доступности, готовности объектов показа и проживания к приему гостей.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия