В Карелии при господдержке создали кузницу эпохи средневековья

В мае 2024 года Кирилл Грязнов, одержимый юношеской мечтой, обратился в Кадровый центр Сортавальского округа за получением финансовой помощи на открытие своего дела по производству кузнечных работ. На её реализацию начинающий предприниматель получил 250 тыс. рублей. Финансовая поддержка помогла ему осуществить свою бизнес-идею. Кирилл приобрел инструменты, специальное оборудование, станки. Уже в июне 2024 года 31-летний житель города Сортавала открыл свое дело.

На сегодняшний день предприниматель занимается не только изготовлением продукции, но и проводит мастер-классы для молодежи. В арсенале мастера как функциональные работы, позволяющие обустроить быт горожан, так и предметы декора, художественная ковка, оригинальная сувенирная продукция.

– Благодаря господдержке удалось создать аутентичную кузницу эпохи средневековья. Здесь мы производим продукция из металла – как точные копии исторических находок, так и стилизованные сувениры. Температуру в горне с помощью мехов можем разгонять до 800 градусов. В парке есть специальная социальная программа для юных жителей округа – «Уроки живой истории». Они связаны не только с кузнечным ремеслом, но и с гончарным, с ткачеством, ратным делом и, конечно, теорией. Приходят ребята самого разного возраста – воспитанники детского сада, школьники, студенты. Самые активные после «уроков» даже могут примерить на себя роль экскурсовода.

– поделился Кирилл Грязнов.

В ходе рабочей поездки в Сортавальский округ с предпринимателем встретился Глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона положительно оценил эффективность оказанной финансовой поддержки, благодаря которой удалось создать не только историческую кузницу, но и промышленную. На выделенные средства приобрели в т.ч. пневмомолот, который ускоряет производство заготовок и готовой туристической продукции.

Кирилл Грязнов трудится на территории исторического парка «Бастiонъ». Музей под открытым небом востребован у гостей и жителей Карелии. Только за прошлый год его посетили 78 тыс. туристов. Культурно-просветительский центр работает в формате «живой истории». В его основе – максимальная интерактивность и историческая реконструкция, поэтому кузница Кирилла Грязнова органично вписалась в состав комплекса. За время работы услуги молодого предпринимателя оказались востребованными и у жителей Сортавала, и у гостей нашего края. Кирилл Грязнов – творческая личность, и свои таланты он применяет не только в кузнечном ремесле. Хобби молодого предпринимателя – исполнение фольклора. Кирилл Сергеевич – один из участников знаменитой в Сортавальском округе фолк-группы «Интихик».

С руководством исторического парка «Бастiонъ» Глава республики обсудил и подготовку к празднованию 800-летия крещения карелов и мероприятия, которые можно провести на базе туристического объекта. Артур Парфенчиков поручил Министерству культуры оказать парку поддержку в создании исторической постановки под открытым небом, посвященной знаменательной дате, интерактивный музей станет готовыми декорациями для спектакля. Напомним, что именно карельское Приладожье станет центром праздничных мероприятий в 2027 году.

Отмечается также, что с 2017 по 2024 год при поддержке службы занятости в Сортавальском округе открыли свое дело 260 безработных граждан. Единовременная финансовая помощь составила почти 49 млн рублей. Основными направлениями начинающих предпринимателей являются деятельность такси, оказание бухгалтерских услуг, предоставление мест для краткосрочного проживания, производство швейных изделий, сувенирной продукции и др. Продолжают деятельность 201 человек, закрепляемость составляет 77,3%. В 2025 году собственное дело открыли 9 безработных граждан, единовременная финансовая помощь составила более 1 млн рублей.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия