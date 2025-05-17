Добровольцы искали пропавшего мужчину на Онежском озере

В пятницу, 16 мая, волонтеры из Питкяранты, Медвежьегорска и Сегежи организовали поиски 75-летнего Юрия Быстрова, который пропал во время рыбалки в Онежском озере в октябре 2024 года. Об этом сообщает паблик ПСО «Длинный берег».

Напомним, пожилой мужчина ушел на рыбалку на Повенецкий залив 31 октября. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Поисковая группа вооружилась современным оборудованием - были задействованы эхолот-структурсканер, предназначенный для сканирования рельефа дна и обнаружения аномалий, а также квадрокоптер, обеспечивающий обзор с воздуха и позволяющий оперативно охватывать большие площади. Для исследования подводного пространства использовались подводный дрон и подводные камеры, позволяющие получить визуальную информацию о состоянии дна и находящихся под водой объектах.

Была тщательно обследована значительная территория, но пропавшего рыбака так и не удалось найти. Мужчина продолжает числиться пропавшим без вести. © «Петрозаводск говорит»