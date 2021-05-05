Капремонт на Мурманской в Петрозаводске «смыло» по весне

Текст и фото: Антонина Кябелева

В декабре прошлого года мы рассказывали о том, как петрозаводчане, чьи дома оказались в программе капремонта 2020 года, переживают «омоложение» своих домов. Прежде всего мы столкнулись с тем, что сложно было отыскать дома, которые сумели капитально отремонтировать в 2020 году.

Фонд капремонта ремонта Карелии отличается финансовой сверхустройчивостью и хронической неспособностью освоить сотни миллионов рублей, которые ежегодно собирают с собственников жилья. С этим парадоксом, когда есть огромные средства, но их не могут использовать на благо граждан, в фонде капремонта обещают справиться уже давно. Ежегодно по весне директор фонда, часто новый, обещает, что уж теперь-то все будет по-другому. К концу года история повторяется, словно фонд переживает очередной День сурка. Планы оказываются не выполнены, дома не отремонтированы, подрядчики демонстрируют хроническую недобросовестность, а собственники - несговорчивость. В общем, все вокруг оказываются виноваты в том, что фонд вновь не смог осилить задачи, которые ему вечно не по плечу.

Вот только несколько цифр, которые красноречивее любых слов иллюстрируют происходящее в сфере капитального ремонта.

На 1 января 2019 года на счетах фонда без дела лежало 600 миллионов рублей наших с вами денег. На 1 января 2020 года «кубышка» фонда раздобрела до 749 миллионов рублей, а к 1 ноября 2020 года объем средств перевалил за 1 миллиард рублей.

При этом плата за капремонт ежегодно увеличивается опережающими инфляцию темпами. С 1 января 2019 года плата за капремонт увеличилась на 8,6 процента, обогнав уровень инфляции в два раза, и составила 8,25 рубля за квадратный метр. В 2020 году история повторилась. С 1 января 2020 года плата за капремонт выросла до 8,9 рубля за квадратный метр, или на 7,8 процента, обогнав инфляционные процессы в 2,7 раза.

С 1 января 2021 года плата за капремонт повысилась на 65 копеек за квадратный метр общей площади в месяц и достигла отметки в 9,55 рубля. Таким образом, плату за капремонт увеличили на 7,3 процента, что значительно выше уровня инфляции.

Зато результаты прямо противоположны объемам собираемых средств. В 2019 году из 1243 домов, которые должны были отремонтировать, работы удалось завершить только в 15 домах.

В 2020 году региональный оператор должен был отремонтировать 150 домов. Это с учетом того, что 96 домов выбыли из программы, так как были признаны аварийными. В конце 2020 года на заседании правительства сообщили, что ремонтные работы завершены в 16 домах, а в 24 домах они до сих пор продолжаются. Таков «выхлоп» реализации программы в 2020 году.

Казалось бы, при таком соотношении мощной финансовой составляющей и скудных объемов работ мы вправе ждать безупречного качества. Согласитесь, хотя бы пятнадцать небольших домов в год по всей республике можно сделать так, чтобы здания продержались хотя бы несколько лет.

Увы, качество капительного ремонта ужасающее даже там, где внешне все выглядело очень прилично, а жители, в принципе, были довольны.

Капитальный ремонт дома по улице Мурманская, 31 в Петрозаводске завершился в октябре 2020 года. То, что здание только что отремонтировано, было видно, что называется, невооруженным взглядом. Свеженький сине-голубой фасад дома выделялся на фоне унылых «соседей».

Виктор Александрович, собственник одной из квартир, не стал скрывать, что во время проведения капитального ремонта у жильцов были претензии, но их исправляли. Помимо фасада, в доме была отремонтирована кровля. В декабре 2020 года Виктор Александрович говорил, что качеством ремонта жильцы довольны.

Весной 2021 года капремонт начал постепенно «сползать» вместе с талыми водами. На стене дома образовались темные страшные пятна. Штукатурка вместе с краской отвалилась от стены, изуродовав новенький фасад. Ремонт не продержался даже полгода.

Заметим, этот дом был один из немногих, где жильцы были в целом довольны качеством выполненных работ. Причем его ремонтировали очень долго. Работы, рассказали граждане, начались еще в 2019 году, а завершились только осенью 2020 года. Другими словами, было время, чтобы не торопясь выполнить ремонт с нормальным качеством.

Стоит напомнить, что, помимо самых собственников, качество ремонтных работ должна контролировать специально нанятая фондом организация, которая получает за свои услуги деньги. Специалисты фонда также должны следить, чтобы работы были выполнены с должным уровнем качества. Но при таком обилии контролеров мы вновь получаем отвратительное качество и выброшенные на ветер деньги.

Теоретически с «прогалинами» на фасаде дома на Мурманской, 31 подрядчик обязан что-то сделать. Замазать, заштукатурить, все перекрасить, или вернуть деньги за такой ремонт. И требовать этого должен фонд капремонта, который заключил договор, принял и оплатил работы. Потому что это не ремонт, а самая настоящая халтура.

Очевидно, что подобное «омоложение» жилого фонда за наш с вами счет — это безрассудное расточительство. Не случайно все больше собственников жилья принимают решение уйти из «общего котла», отказавшись от услуг регионального оператора. Увы, пока фонд капитального ремонта не смог доказать свое умение эффективно распоряжаться нашими деньгами.