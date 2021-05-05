Сегодня в Великой Губе открылась аптека

5 мая в селе Великая Губа открылась аптека, сообщает Минздрав Карелии.

Возобновление торговли лекарственными средствами произошло после долгого перерыва. Компания, которая занялась реализацией медикаментов отремонтировала помещения, установила специальное оборудование для обеззараживания воды и воздуха.

Кроме лекарственных средств и изделий медицинского назначения, жители села и окрестных населенных пунктов могут приобрести здесь и готовые очки. Режим работы аптеки ежедневный с 9:00 до 19:00.

Вопросы розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных населенных пунктах находятся на постоянном контроле Минздрава Карелии. С 2019 года в отдаленных деревнях и селах открыто 5 аптек и 7 точек отпуска лекарственных средств. // Фото: gov.karelia.ru