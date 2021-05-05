На сайте zagorodsreda.ru в Карелии проголосовало 10897 человек

Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отобрано 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. С 23 апреля свой голос оставили 10897 человек (в Петрозаводске – 8433, в Кондопоге – 800, в Костомукше – 797, в Сегеже – 867).

В первые дни работы платформы наблюдались технические сбои. Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную – наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключил дополнительные мощности. Сейчас все работает корректно.

Голосование устроено просто:

– заходите на платформу za.gorodsreda.ru и выбираете свое муниципальное образование;

– после этого вы увидите список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании;

– выбираете объект и жмете на кнопку «Узнать подробности и проголосовать»;

– изучаете объект, если хотите посмотреть другой, возвращаетесь на шаг назад;

– когда принято решение, выбираете опцию «Голосовать за объект»;

– заполняете форму регистрации, получаете подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг»;

– голосуете.

Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города»! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды».

Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлится до 30 мая.