Жители Карелии примут участие в шествии «Бессмертный полк онлайн»

Продолжается регистрация участников в шествии «Бессмертный полк онлайн». Из Карелии поступило 3610 заявок. Всего в России зарегистрировалось 594 867 желающих принять участие в акции, сообщают организаторы.

В 2021 году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах. Все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам и с учетом местного времени, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

Подать заявку на участие можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» (2021.polkrf.ru/). Можно повторить заявку прошлого года. Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника – участника Великой Отечественной войны.

Успейте принять участие в ежегодном шествии. Соберем героев в одном строю. (фото скриншот прошлогоднего онлайн-шествия)