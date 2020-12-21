В правительстве Карелии решили ощутимо поднять плату за капремонт

Текст и фото: Антонина Кябелева

21 декабря на заседании правительства Карелии обсудили то, как в республике реализуется программа капитального ремонта. Возник вопрос и о необходимости повышения в 2021 году платы за капитальный ремонт, который сейчас составляет 8,90 рубля за квадратный метр общей площади в месяц.

В ноябре 2020 года этот вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета. Депутаты пришли к выводу, что фонд капитального ремонта по-прежнему аккумулирует на своих счетах огромные деньги, собранные с граждан, но не в силах их истратить. Для того чтобы понять размер бессмысленной «кубышки», где постепенно сгорают в огне инфляции наши с вами деньги, достаточно привести несколько цифр.

На 1 января 2019 года на счетах фонда без дела лежало 600 миллионов рублей, на 1 января 2020 года – 749 миллионов рублей, на 1 ноября 2020 года – уже рекордные 1 миллиард 63 миллиона рублей.

Для сравнения: в 2019 году по программе капремонта было израсходовано 128 миллионов рублей, а в 2020 году, по информации на конец года, 190 миллионов рублей. За 10 месяцев 2020 году региональный оператор собрал с граждан в качестве платы за капремонт 407,3 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем ушло на оплату работ подрядным организациям.

На заседании правительства министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов рассказал, что за время реализации программы с 2015 года региональный оператор собрал с населения 1 миллиард 867 миллионов рублей, а израсходовал 833 миллиона рублей, или 44,6 процента.

С учетом спецсчетов, за последние пять лет граждане заплатили по программе капремонта 4 миллиарда 669 миллионов рублей, а израсходовано было 1 миллиард 852 миллиона рублей или менее 40%.

Причины бессмысленного накопления денег на счетах регионального оператора связаны с тем, что фонд, начиная с момента своего основания, еще не разу не выполнил своих первоначальных планов. В 2020 году региональный оператор должен был отремонтировать 150 домов. Это с учетом того, что 96 домов выбыли из программы, так как были признаны аварийными. В ноябре депутаты услышали, что работы завершены на 15 домах, и еще 15 зданий будут капитально отремонтированы к концу года.

Виктор Россыпнов рассказал, что ремонтные работы завершены в 16 домах, а в 24 домах они до сих пор продолжаются. Это, так сказать, главный «выхлоп» реализации программы в 2020 году. Конечно, можно добавить, что были проведены работы по замене лифтов и газового оборудования, но все же программу капремонта следует оценивать по тому, в скольких домах был проведен ремонт, и насколько качественно он был сделан. Судя по информации, которую все услышали на заседании правительства, результат 2020 года, мягко говоря, плачевный. По-другому сложно оценить то, что к 21 декабря почти 90% запланированного объема работ оказались невыполненными.

К тому же у граждан возникли вопросы и к качеству тех редких ремонтных работ, которые все же удалось провести. Во всяком случае, глава РК Артур Парфенчиков рассказал, что к нему поступили жалобы от жителей дома по улице Чернышевского.

Карельские депутаты критически оценили результаты работы фонда. Они обратились к правительству с предложением не повышать в этом году плату за капремонт, так как это превращается в бессмысленную дополнительную нагрузку на население, которая никому не приносит пользы. На заседании правительства председатель ЗС РК Элиссан Шандалович поинтересовался, собирается или нет правительство повышать в 2021 году плату за капитальный ремонт.

Виктор Россыпнов сообщил, что плату за капремонт поднимут на 65 копеек. Другими словами, с 2021 года плата за капремонт должна составить 9,55 рубля за квадратный метр жилья в месяц.

Таким образом, правительство планирует повысить плату за капитальный ремонт еще на 7,3 процента, оставив далеко позади уровень инфляции. Судя по тому, что глава РК Артур Парфенчиков оставил заявление министра без комментариев, в правительстве решили не прислушиваться к мнению депутатов.

Резкое повышение платы за капремонт, кажется, вошло в традицию республиканской власти. С 1 января 2019 года плата за капремонт увеличилась на 8,6 процента, обогнав уровень инфляции в два раза, и составила 8,25 рубля за квадратный метр. В 2020 году история повторилась. С 1 января 2020 года плата за капремонт выросла до 8,9 рубля за квадратный метр или на 7,8 процента, обогнав инфляционные процессы в 2,7 раза.

Министр строительства объясняет необходимость повышения платы за капремонт тем, что уже заключены договоры с подрядными организациями на 2021 год чуть ли не на 800 миллионов рублей. Но одно дело заключить договоры, и совсем другое их выполнить. К примеру, на 2020 год предварительно было заключено договоров на 238 миллионов рублей, а реально сумели израсходовать только 190 миллионов рублей.

С учетом того, что миллиард рублей остался неистраченным, а порядка 500 миллионов рублей в год фонд в легкую собирает с граждан, при стопроцентном выполнении плана без всякого повышения фонд мог бы спокойно просуществовать весь 2021 год. При ударной работе еще бы осталось «в загашнике» минимум 600 миллионов рублей наших с вами средств. Но, видимо, деньги граждан в правительстве решили не экономить.

Артур Парфенчиков поблагодарил Виктора Россыпнова за хорошую работу. По словам губернатора, «процессы пошли».