Фонд капремонта в Карелии подавился нашими деньгами

Текст и фото: Антонина Кябелева

Фонд капитального ремонта Карелии – одна из самых критикуемых и безнадежных республиканских структур. Сколько она существует - каждый год повторяется одна и та же история: фонд исправно собирает с граждан деньги, но не в силах их истратить.

В ноябре 2020 года депутаты ЗС РК в очередной раз убедились, что фонд буквально «распирает» от денег, собранных с жителей республики, а результаты по-прежнему плачевные. В последнее время мы то и дело слышим об антирекордах, связанных с распространением коронавируса. В этом смысле карельский фонд капремонта, что называется, в тренде.

По информации на 1 ноября 2020 года, на счетах фонда капитального ремонта скопилось 1 миллиард 63 миллиона рублей.

- Мы уже не первый год возвращаемся к этому злополучному миллиарду,

- заметил депутат Леонид Лиминчук, комментируя на заседании парламентского комитета итоги работы фонда.

Уточним, миллиард – это своеобразный антирекорд. Судите сами: на 1 января 2019 года на счетах фонда лежало 600 миллионов рублей, на 1 января 2020 года – 749 миллионов рублей.

Проблема в том, что из года в год фонд не справляется с программой капитального ремонта домов, и на его счетах копятся средства, собранные с граждан. До недавних пор их даже не размещали на банковских депозитах, а потому их постепенно сжирала инфляция. После вмешательства руководства федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, от которого поступила недвусмысленная рекомендация разместить неиспользуемые суммы на банковских депозитах, деньги хотя бы частично защитили от инфляции.

Первые 700 миллионов рублей были размещены на депозите в декабре 2019 года, затем в марте 2020 года на депозит ушли еще 200 миллионов рублей. Руководитель фонда капремонта Алексей Селютин сообщил, что за это время проценты от размещения, как он выразился, «свободных средств» составили 30 миллионов рублей. По его словам, в ближайшее время будет оформлен очередной депозит на 500 миллионов рублей. Понятно, что фонд создавался не для того, чтобы открывать депозиты. Но в ситуации, когда деньги лежат «мертвым грузом», постепенно обесцениваясь, их, конечно, разумнее размещать на банках под проценты.

В прошлом году из 1243 домов, которые должны были отремонтировать, работы были завершены только в 15 домах. При этом 1000 домов рекомендовали признать аварийными и вообще не ремонтировать.

Общий объем израсходованных средств в 2019 году составил 128 миллионов рублей. Для сравнения: за 10 месяцев 2020 года региональный оператор собрал в качестве платы за капремонт 407,3 миллиона рублей, то есть в три раза больше, чем израсходовал за весь прошлый год.

В 2020 году ситуация выглядит немного лучше. Из 145 многоквартирных домов, которые следовало отремонтировать в этом году, работы завершены в 15 зданиях. Еще в 15 многоквартирных домов их обещают завершить к концу года. Другими словами, в лучшем случае из 145 домов полностью будут отремонтированы только 30 зданий, или 20,6 процента плановых показателей. При этом в мае 2020 года назывались совсем другие цифры.

- Мы реально оцениваем планы и понимаем, что полностью успеем завершить работы по 50 многоквартирным домам. Остальные дома перейдут на следующий год,

- сказал тогда министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

По информации на середину ноября, фонд истратил в 2020 году 161,78 миллиона рублей. До конца года планируется израсходовать еще 330 миллионов рублей. Депутаты ЗС РК, обсуждая предварительные итоги работы фонда, усомнились, что за оставшиеся полтора месяца это возможно без серьезного ущерба качеству.

Алексей Селютин сказал, что реализовать планы фонду помешали дефицит подрядных организаций, готовых приступить к ремонтным работам, и эпидемия коронавируса. Он отметил, что крупные надежные компании не горят желанием браться за мелкие по их масштабам заказы, а малый и средний бизнес зачастую не справляется со сроками и демонстрирует низкое качество.

- Живых подрядчиков, которые работают по капремонту, можно перечислить пальцами двух рук,

- сказал Селютин.

К тому же подготовка к 100-летнему юбилею Карелии, когда на строительные организации обрушилось огромное количество заказов, тоже не способствовала активизации капитального ремонта.

- Прецеденты у нас были такие, что с ремонта кровли снимались бригады, перекидывались на другие объекты по городу, по ремонту фасадов, на школы перед 1 сентября. У нас приостанавливались ремонты, заливались квартиры, были жалобы и обращения жильцов дома, - рассказал руководитель фонда.

Селютин отметил, что проблемы возникают и со стороны жильцов, которые не хотят пускать в свои квартиры строителей, осознав, какой ремонт им предстоит после замены внутренних коммуникаций. Особенно часто эта проблема возникает при переводе домов на природный газ. Из 28 жилых зданий, в которых в 2020 году должен был появится природный газ, работы выполнены только в 9 домах.

Более активно идет работа по замене лифтов, хотя и здесь наметилось явное отставание от первоначальных планов. В 2020 году планировалось заметить 105 лифтов в 43 многоквартирных домах. К середине ноября реализована примерно половина задуманного: работы выполнены в 24 домах, где установлены 57 новых лифтов. До конца года, если верить Селютину, могут быть заменены еще 19 лифтов в 8 домах. В лучшем случае план по замене лифтов будет выполнен на 72 процента.

Тем не менее именно возможность замены лифтов заставляет дома возвращаться к региональному оператору. Хотя, конечно, процесс выхода домов из фонда капремонта активно продолжается.

Алексей Селютин рассказал, что в 2020 году на спецсчета перешло 76 многоквартирных домов, а обратно к региональному оператору вернулось 15 домов.

Учитывая, какими темпами идут работы по домам, собственники которых хранят свои деньги «в общем котле», не удивительно, что желающих покинуть фонд капремонта с каждым годом становится все больше.

Несмотря на то, что у карельского фонда капремонта наблюдается «хроническое несварение» поступающих от граждан денег, в последние два года плата за капитальный ремонт демонстрирует резкий рост. Причем значительно превышающий уровень инфляции. С 1 января 2019 года плата за капремонт увеличилась на 8,6 процента (!) и составила 8,25 рубля за квадратный метр общей площади в месяц. Официальный уровень инфляции в 2018 году был зафиксирован на отметке в 4,3 процента. Другими словами, рост платы за капремонт в два раза обогнал инфляцию.

В 2020 году история повторилась. С 1 января 2020 года плата за капремонт повысилась на 7,8 (!) процента и составила уже 8,9 рубля за квадратный метр. При этом уровень инфляции в Карелии в 2019 году составил 2,8 процента, то есть рост платы за капремонт превысил инфляцию в 2,7 раза.

Депутаты ЗС РК решили обратиться в правительство Карелии с предложением не менять в 2021 году размер платы за капитальный ремонт. Тем более принимая во внимание, каким непростым выдался для небогатых жителей Карелии 2020 год. Против этого предложения высказался Виктор Россыпнов, который считает, что плату за капремонт нужно увеличивать.

Задумаемся, зачем повышать плату за капремонт, если фонд не только не в состоянии «переварить» поступающие средства, но даже не может притормозить рост «свободных денег». В любом случае банковские депозиты полностью не защищают деньги от инфляционных процессов, то есть бесцельно болтающиеся на счетах средства все равно обесцениваются. Этот вам скажет любой экономист. К чему дополнительно вынимать деньги у и без того на глазах нищающего населения? Где логика?

Я могу объяснить это только тем, что за наш с вами счет пытаются сгладить провальную работу фонда капремонта. Когда деньги стремительно обесцениваются, а работы не выполняются, в будущем придется тратить еще больше средств на запланированные, но невыполненные работы. Получается замкнутый круг: чем хуже работает фонд, тем больше денег с нас хотят собрать. С моей точки зрения, это безумие. Если и дальше так пойдет, то скоро от фонда сбежит большинство относительно благополучных домов.

Решение о размере платы за капитальный ремонт принимает карельское правительство. Скоро будет ясно, услышат ли в доме на Ленина, 19 карельских депутатов и просто голос здравого смысла.