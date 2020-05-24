Фонд капремонта Карелии лопается от неиспользованных денег граждан

В середине мая на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике новый руководитель фонда капремонта Карелии Алексей Селютин и министр строительства РК Виктор Россыпнов рассказали депутатам о неутешительных итогах 2019 года и представили планы на будущее. Происходящее было почти точной копией того, что из года в год приходится выслушивать, когда в фонде капремонта наступает время отчитаться за сделанное.

Каждый год жителям Карелии сообщают о том, что прошлогодняя программа провалена, но вот в этом году фонд наверстает упущенное и исполнит задуманное. Отчет о деятельности фонда за 2019 год не стал исключением. Правда, в отличие от своих предшественников, Виктор Россыпнов не стал юлить и пытаться исказить показатели, а честно представил шокирующие данные.

Фонд капитального ремонта Карелии не критиковал только ленивый. С 2015 года, когда он начал свою работу, в кресле гендиректора побывали четыре руководителя. Но заставить собранные с граждан деньги эффективно работать ради улучшения жилого фонда до сих пор никто не смог. В апреле 2020 года исполняющим обязанности фонда капремонта Карелии был назначен Алексей Селютин.

Главные претензии к фонду заключаются в том, что данная структура не способна переварить собранные с граждан сотни миллионов рублей. Только мизерному количеству домов удается провести ремонтные работы. Омрачается ситуация тем, что даже там, где капитальный ремонт с грехом пополам завершают в установленные сроки, его качество часто вызывает нарекания у граждан. Жилой фонд ветшает, а фонд капремонта разбухает от денег граждан, которые он не способен переварить.

Взносы за капремонт в республике регулярно повышают, но их постепенно сжирает инфляция.

Несмотря на прямые указания руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ, только в декабре 2019 года первые 700 миллионов рублей, которые бесполезно болтались на счетах, были положены на банковский депозит. Между тем, этот депозит принесет фонду дополнительно 10 миллионов рублей. По словам Виктора Россыпнова, в марте 2020 года на банковском депозите было размещено еще 200 миллионов рублей.

Это единственная позитивная перемена, которая произошла в работе фонда. Очевидно, что за последние годы фонд, упорно не жалевший размещать средства на банковских депозитах, потерял десятки миллионов наших с вами средств.

По сравнению с 2018 годом, когда в программе участвовало 6219 многоквартирных домов, к 2020 году в программе капремонта осталось 5880 домов. Эта цифра будет и дальше уменьшаться, так как ежегодно сотни домов признаются непригодными для капремонта.

Сейчас граждане в качестве взноса за капремонт платят ежемесячно 8,9 рубля за каждый квадратный метр своей квартиры. Прошлогоднее увеличение взноса на 7,3% переплюнуло официальную инфляцию, но правительство Карелии это не смутило.

В 2019 году, рассказал Виктор Россыпнов, капитальный ремонт планировалось провести в 1245 домах. В результате проведенного обследования выяснилось, что порядка тысячи домов не подлежат капремонту, и их нужно признавать аварийными. Из 187 домов, где капремонт целесообразен, в прошлом году его провели только в 15 жилых домах. Еще в 25 многоквартирных домах заменили лифты, а в 31 доме выполнили работы по переводу на природный газ.

За весь 2019 год фонд капремонта сумел истратить только 128 миллионов рублей!

Для сравнения: в 2016 году фонд освоил 264 миллиона рублей, в 2017 году - 93 миллиона рублей, в 2018 году - 336 миллионов рублей.

- Данную работу министерство признает недостаточной,

- дал мягкую оценку Виктор Россыпнов.

По его словам, на 1 января 2020 года на счетах фонда скопилось 749 миллионов неиспользованных средств собственников жилых помещений. В 2020 году планируется собрать с граждан еще 400 миллионов рублей.

Нетрудно подчитать, что при нынешнем уровне освоения средств, «кубышка» фонда скоро достигнет 1 миллиарда рублей.

Согласно требованиям финансовой устойчивости регионального оператора, в 2020 году фонд должен освоить 900 миллионов рублей. Аналогичную сумму обещали использовать и в 2019 года.

Министр строительства рассказал, что из 196 домов, которые попали в план на 2020 год, 46 необходимо признавать аварийными. В 2020 году комплексный капремонт планируется провести в 126 домах, в остальных завершается обследование и разработка проектно-сметной документации.

- Мы реально оцениваем планы и понимаем, что полностью успеем завершить работы по 50 многоквартирным домам. Остальные дома перейдут на следующий год,

- вынужден был признать Россыпнов.

К тому же до конца 2020 года планируется заменить 76 лифтов и перевести на природный газ 28 домов.

И Россыпнов, и Селютин признали, что реально фонд в 2020 году сможет в лучшем случае освоить 450-500 миллионов рублей.

- У меня такое ощущение, что день сурка, который связан с этим вопросом, продолжается. Мы уже четвертый раз заслушиваем этот вопрос… В прошлом году нас заверяли, что 2019 год – последний, когда мы вычищаем все неремонтнопригодные дома из данной программы,

- заметил председатель парламентского комитета Леонид Лиминчук.

Министр строительства подтвердил, что в программе до сих пор остались дома, которые после обследования будут признаны аварийными.

- Даже лично я из тех фотоматериалов, видеоматериалов, которые мне поступают, проверяя эти дома по программе капитального ремонта, даже визуально изучая их состояние, я вижу, что есть основания для признания их аварийными, - сказал Виктор Россыпнов.

- Этот ручеек не иссякнет, - подтвердил Алексей Селютин.

Но, по его словам, большинство аварийных домов все же удалось исключить из программы капремонта.

Селютин отметил, что за все время работы фонда в качестве подрядчиков было привлечено всего 23 организации, из которых 7 компаний себя зарекомендовали не лучшим образом. Он считает, что к капитальному ремонту нужно привлекать крупные компании, расширяя список подрядчиков. К тому же в 2020 году, чтобы ускорить прохождение процедур согласования, фонд намерен использовать дистанционные формы проведения общих собраний собственников.

- Если мы не будем осваивать средства, они опять будут лежать. По сути, мы будем дискредитировать программу из года в год. Это недопустимо. Нужны организационные мероприятия с участием министерства строительства… Мы не можем из года в год говорить, что мы не справляемся, - сказал Лиминчук.

Увы, пока именно так и происходит.

Антонина Кябелева