24 мая 2020, 19:05
Общество

В Калевале места несанкционированных свалок оборудовали фотоловушками

Недобросовестным гражданам и организациям, сваливающим мусор где попало, не удастся скрыть лицо

На территории Калевальского поселения, в том числе поселка Куусиниеми, по периметру территории установлены фотоловушки, сообщает паблик «Калевальский район».

Акция призвана предотвратить возникновение несанкционированных свалок.

«В зависимости от категории опасности мусора и тяжести последствий ответственность за несанкционированные свалки мусора может быть как административной, так и уголовной. Наказать могут всех: граждан, выбрасывающих мусор куда попало, должностных лиц, допустивших свалку, а также юридических лиц, которые наносят серьезный вред экологии или не принимают мер к устранению свалки»,

- сообщается в паблике.

Администрация Калевальского муниципального района просит жителей принять информацию к сведению и не допускать случаев составления протоколом о правонарушении и не подвергать себя наказанию.

 

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фотоловушка
Калевала
мусор
несанкционированная свалка
Карелия