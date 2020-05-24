В Калевале места несанкционированных свалок оборудовали фотоловушками
На территории Калевальского поселения, в том числе поселка Куусиниеми, по периметру территории установлены фотоловушки, сообщает паблик «Калевальский район».
Акция призвана предотвратить возникновение несанкционированных свалок.
«В зависимости от категории опасности мусора и тяжести последствий ответственность за несанкционированные свалки мусора может быть как административной, так и уголовной. Наказать могут всех: граждан, выбрасывающих мусор куда попало, должностных лиц, допустивших свалку, а также юридических лиц, которые наносят серьезный вред экологии или не принимают мер к устранению свалки»,
- сообщается в паблике.
Администрация Калевальского муниципального района просит жителей принять информацию к сведению и не допускать случаев составления протоколом о правонарушении и не подвергать себя наказанию.