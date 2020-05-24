Парфенчиков разрешил субботники с 23 мая на особых условиях

С 23 мая в Карелии разрешено проведение субботников, информация об этом содержится в распоряжении главы Карелии от 22 мая. Однако все желающие в субботниках поучаствовать не смогут, количество людей строго регламентировано, также как и меры защиты.

В частности, распоряжение гласит:

«Разрешить с 23 мая 2020 года организацию проведения мероприятий по уборке и озеленению территорий общего пользования (субботников) в муниципальных образованиях после окончания зимнего периода 2019/20 года и в преддверии празднования 100-летия Республики Карелия с участием подведомственных учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, а также с привлечением граждан, при условии проведения субботников группами не более 10 человек, использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования»,

- сообщает документ.

Между тем, в Петрозаводске субботники проходят и без разрешения главы Карелии и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, с 6 мая ведутся субботники на Зарецком кладбище, судя по фотографиям паблика, никаких масок или норм дистанцирования нет.