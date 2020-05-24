24 мая 2020, 08:52
В Карелии продолжает расти число больных пневмонией
Данные оперштаба по диагнозу «внебольничная пневмония» на 24 мая
Оперштаб Карелии опубликовал данные по заболеваемости внебольничной пневмонией на 24 мая.
По данным штаба, за сутки госпитализированы еще 9 человек и таким образом общее число заболевших по учету с 1 апреля составляет 441 человек. Умерших – 49 человек.
За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии зафиксировано 16 новых случаев коронавируса.