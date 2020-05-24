В Карелии продолжает расти число больных пневмонией

Оперштаб Карелии опубликовал данные по заболеваемости внебольничной пневмонией на 24 мая.

По данным штаба, за сутки госпитализированы еще 9 человек и таким образом общее число заболевших по учету с 1 апреля составляет 441 человек. Умерших – 49 человек.



За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.



Напомним, за минувшие сутки в Карелии зафиксировано 16 новых случаев коронавируса.