Карельскому журналисту мошенники позвонили 400 раз за двое суток

Наш портал регулярно пишет о телефонных мошенничествах, рассказывая и предупреждая людей. Но писать о телефонных мошенниках и столкнуться с ними – это две большие разницы. Ниже - моя история во всех подробностях, которая, надеюсь, поможет кому-то избежать потери средств.

Каюсь, отвечая на очередной звонок мобильного телефона, поступивший с московского номера (+7-495-532-72-78), я несколько минут был уверен, что общаюсь с настоящим менеджером крупнейшего банка страны. Но самое интересное я понял чуть позже. Оказывается, злоумышленник начал заманивать меня в свои сети заранее. Разговор – это финальная часть «развода», который начался двумя днями ранее.

В среду, 20 мая, на мой телефон поступил звонок со скрытого номера (пометка гласила «номер неизвестен»). Моя попытка взять трубку успехом не увенчалась. Вызов тут же был сброшен. Через несколько минут раздался второй звонок. Результат оказался тем же. Затем третий, четвертый, пятый. Любые попытки ответить на вызовы оканчивались неудачей. Я начал сбрасывать поступающие звонки, но мне это быстро надоело, так как они раздавались друг за другом ровно каждые три минуты. Чтобы как-то справиться с такой атакой пришлось на телефоне блокировать вызовы со скрытых номеров. После этого я забыл о напасти.

В общей сложности за два дня мне на телефон поступило 412 звонков!

Атак было две. Первая продолжалась с 12:48 до 16:43. Вторая началась на следующий день – в четверг 21 мая – в 04:47, а закончилась в 09:22.

Это предыстория. А теперь сама история и кульминация.

Звонок из крупнейшего банка страны раздался в пятницу, 22 марта в 10:15. Мужчина поставленным голосом представился менеджером и задал вопрос, не терял ли я банковскую карту, продиктовав ее номер. После того, как я ответил ему, что карта у меня в руках, начался хорошо выстроенный диалог.

«С вашей карты дважды пытались снять крупную сумму денег: первый раз 14 700 рублей два дня назад, второй раз 5 600 рублей вчера. Это были вы или кто-то другой?»

Я коротко объяснил, что нет. Во-первых, таких денег на карте у меня нет, во-вторых, я давно ей не пользуюсь (у меня зарплатная карта в другом банке).

Менеджер на этом не успокоился и стал расспрашивать меня, не поступали ли мне какие-либо странные звонки или СМС о попытке снять деньги. По его словам, неизвестные, которые делали запрос из Тулы, были очень настойчивы, предпринимая одну попытку за другой. При этом службу безопасности банка насторожило, что клиент проживает в Петрозаводске, а запросы поступают из другого города.

В этот момент я вспомнил, что срок действия моего «пластика» закончился еще в ноябре 2019 года и снять с него деньги невозможно. Менеджер удивился и тут я уже точно убедился, с кем собственно я говорю. Дальше разговор я продолжил из любопытства.

Якобы представитель крупнейшего банка страны предложил мне блокировать карту и стал проверять мои данные. Он знал все: где я живу, дату моего рождения. То есть мои данные из кредитного учреждения утекли в неизвестном направлении почти в полном объеме.

Когда закончился разговор о блокировки карты прозвучала фраза:

«А теперь давайте поговорим о вашей карте из другого банка, где тоже есть проблемы».

На этом моменте мне пришлось прервать разговор, так как разглашать дополнительные личные данные неизвестным мне не хотелось.

Добавлю, что я ждал, когда прозвучит коронный вопрос: «Продиктуйте трехзначный номер на обороте банковской карты (CVC-код?)». Именно на этом я месте хотел сбросить звонок, дослушав весь «развод» до конца, но, к сожалению, не удержался.

Добавим, что в пресс-центре МВД по РК ежедневно рассказывают о гражданах пострадавших от телефонных мошенников. Жертвами типичной мошеннической схемы становятся как пожилые, так и молодые люди.

Напомним еще раз, как она действует.

Все начинается со звонка от работника службы безопасности банка. Далее следует сообщение о несанкционированных транзакциях. Лже-сотрудник банка сообщает, что неизвестный пытается оплатить товар, либо происходит хакерская атака, либо кто-то получил доступ к счету собственника карты и вот-вот обнулит его полностью. После этого жертве сообщают простое решение проблемы – необходимо сообщить данные карты, CVC-код или парольную информацию из смс-сообщений. Намеренно вводя в заблуждение граждан, лишая их времени уточнить информацию и заставляя действовать быстро, мошенники быстро узнают необходимые данные и выводят средства на свои счета.

Внимание! Трехзначный CVC-код на оборотной стороне банковской карты категорически нельзя никому называть, даже если вам лично позвонит директор кредитного учреждения. Именно этот код позволяет списать со счета ваши деньги.

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