Кандидаты в губернаторы пошли в люди

Автор: Анатолий Цыганков

На прошлой неделе стало ясно, кто из тринадцати выдвинутых кандидатов на пост главы Карелии, примет участие в выборах, а кто может уже сушить вёсла.

Из тринадцати человек почувствовавших было в себе губернаторскую силушку и двинувшихся на выборы, только семеро имеют возможность включиться в реальный предвыборный забег. На 1 августа ЦИК Карелии зарегистрировал в качестве кандидатов Анатолия Дударина, Ивана Кадаяна, Артура Парфенчикова, Валерия Таборова и Дмитрия Фабрикантова. А двое ещё дожидаются регистрации – это Андрей Рогалевич и Евгений Ульянов.

Губернатора представлять не надо, лишь напомню, что баллотируется он на второй свой срок от партии «Единая Россия», что, собственно, и объясняет, почему так легко было ему преодолеть муниципальный фильтр. Напомню, требовалось собрать 84 подписи, тогда как у партии «Единая Россия» представительство в органах местной власти в одиннадцать раз большее.

Всем же остальным выдвинутым кандидатам в губернаторы пришлось проявить чудеса политической изворотливости и партийной эквилибристики, чтобы занять место за «предвыборным столом». Но, кажется, в основном все расселись. Дожидаемся отмашки Центризбиркома Карелии: на старт, внимание – марш.

Хотя кто-то из выдвинувшихся кандидатов, не дожидаясь этой вожделенной команды, уже двинулся навстречу избирателям. Дело в том, что агитацией можно заниматься с момента выдвижения, то есть ещё до регистрации идти в люди, и данной возможностью из семерых кандидатов, сдавших в ЦИК РК документы на регистрацию, пятеро воспользовались и уже ведут предвыборную агитацию.

Загадочный Дударин

Следить за броуновским предвыборным движением удобнее всего, просматривая социальные сети кандидатов, а почти все они, не скупясь, делятся событиями своей предвыборной жизни, а кто-то и личной даже, видимо, таким образом дополнительно очеловечивая свой образ.

Кандидатом-загадкой по-прежнему остаётся Анатолий Дударин, выдвинутый на выборы Демократической партией России. Похоже, его видели пока только члены Центризбиркома Карелии, принимавшие документы у него. Плакатных портретов Дударина ни в почтовых ящиках, ни на уличных рекламных щитах не было замечено. В социальных сетях его страницы не найти, как, впрочем, и Демпартии, направившей его на выборы, тоже.

Лаконичный Кадаяс

Мало информационно активен и Иван Кадаяс (выдвиженец партии «Родина»), но он хотя бы представлен на рекламных щитах, размещённых вдоль автомобильных дорог. Баннер ему придумали лаконичный и многозначительный содержанием – «Za! Россию. Карелию. Донбасс». Сразу понятно, кандидат зовёт в свои ряды патриотов. Хотя что конкретно Кадаяс для этого делает – не ясно. Его личная страница в соцсети «ВКонтакте» – мёртвая. За весь период – три сообщения. Публикация о том, что он выдвинут партией на губернаторские выборы, что документы подал на регистрацию и ещё фото уличного баннера размещено.

Призывный Таборов

Со схожей военно-патриотической темой идёт к избирателям Валерий Таборов. И в соцсетях и в личном общении с избирателями он много рассуждает о развитии в Карелии военно-патриотического туризма. Идея далеко не новая, но политический неофит Таборов «открывает Америку»: сообщает, что после его публикаций в социальных сетях о пользе от особого вида туризма (патриотического), федеральные СМИ подхватили эту тему, а председатель правительства России М. Мишустин подписал распоряжение о развитии военно-патриотического туризма в стране.

Мой призыв услышан,

– подытожил кандидат в губернаторы Таборов. На память приходит известный литературный персонаж из комедии Н. Гоголя «Ревизор», который с Пушкиным на дружеской ноге. Следят, оказывается, в Кремле за предвыборным творчеством Таборова, выковыривают из его публичных раздумий полезные государственному делу мысли и к делу приспосабливают. А Таборову не жалко, он ещё свежих идей подкинет Мишустину.

Деловой Фабрикантов

Пошедший в политику бизнесмен Дмитрий Фабрикантов, представляющий на губернаторских выборах «Партию роста», человек явно основательный, не мельтешит. И даже трудно понять, он выборами занимается или свою производственную повестку в жизнь двигает. И мероприятия в которых он участвует, и его комментарии, и публикации с его именем связанные – всё тематически нацелено на его профессиональную деятельность. На всех площадках Фабрикантов продвигает в жизнь камнеобрабатывающую отрасль. Губернаторские выборы то ли выиграешь, то ли проиграешь – хотя будущее, конечно, предсказуемо, но пощадим чувства кандидатов, будем считать, что сохраняется интрига, – а как зарабатывал Фабрикантов на камнеобработке, так и продолжит тем же бизнесом заниматься. Потому публично он активен прежде всего как вице-президент Союза промышленников и работодателей Карелии и председатель Ассоциации камнеобрабатывающих компаний Карелии. Продвигает темы трудоустройства выпускников школ и вузов, а ещё наставничества, имея в виду подготовку кадров для промышленных предприятий республики. Рассказывает как возглавляемая им ассоциация будет помогать Петрозаводскому техникуму городского хозяйства готовить распиловщиков и шлифовщиков-полировщиков камня. И коронная его тема – развитие в Петрозаводске промышленного технопарка «Южная промзона». Вот если бы еще к Мишустину был вхож, как Таборов – цены бы ему не было!

Неоднозначный Ульянов

Кандидат на пост главы Карелии от КПРФ Евгений Ульянов мобилен, много ездит по районам и сильно озабочен поисками проблем, которыми можно было бы уязвить действующего губернатора Парфенчикова. А проблем, действительно, хватает в республике, тут и бедственное экологическое состояние в ряде районов, где нет канализационно-очистных сооружений, и не самый высокий уровень зарплат на промышленных предприятиях. Всё – правда.

Но иногда получается неоднозначно. Например, приехав в Прионежский район на горный карьер, Ульянов занялся бичеванием «проклятых капиталистов». При этом владелец карьера и по совместительству первый секретарь районного комитета КПРФ – вполне себе оформившийся капиталист.

Можно представить, насколько было неуютно было «красному» буржуа, и как кипели мозги у адресатов такой агрессивной агитации. Но Ульянову все понравилось – он даже опубликовал у себя в соцсетях видеоотчет о прошедшей встрече.

Основательный Рогалевич

Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия - За правду» Андрей Рогалевич в своей агитации делает упор на обнародование своей предвыборной программы (публикации размещаются в соцсетях) и сбора предложений к ней. Дело, конечно, не зрелищное и не «хайповое», но без этого никак. Как побеждать, если не знаешь, что предложить избирателям?

Встреч с избирателями у Рогалевича, в отличие от Ульянова, пока не много было и далеко от Петрозаводска он ещё не отъезжал. А то, что ему даётся делать в столице Карелии, сильно похоже на почерк оппонента из КПРФ: поиск уязвимостей в работе органов региональной и местной власти и реагирование на них в виде письменных запросов в надзорные и контролирующие органы власти.

Уязвимый Парфенчиков

Артуру Парфенчикову заниматься избирательной кампанией как таковой пока не приходится – его деятельность на посту руководителя региона компенсирует отсутствие официальной агитации. Он инспектирует стройки, открывает новые объекты, проводит встречи с жителями по проблемным ситуациям, встречается с Медведевым, решает с ним важнейший вопрос снижения тарифов на электроэнергию для предприятий Карелии. С одной стороны, это преимущество перед другими кандидатами. С другой – уязвимое место, так как именно Парфенчиков несет персональную ответственность за происходящее в республике. И посему является единственным объектом критики. Своего рода ходячая мишень.

Впрочем, одно исключительно предвыборное действо Парфенчиков все же сотворил – открыл свой Штаб общественной поддержки. В него вошли олимпийский чемпион Владислав Ларин, почетный гражданин Петрозаводска Аврам Склярский, ректор Петрозаводского госуниверситета Анатолий Воронин, руководитель благотворительного фонда Юлия Тубис, директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анна Лопаткина и многие другие. Будем наблюдать, что получится из этой затеи. То есть станет ли штаб реально действующей политической силой или просто красивой декорацией для предвыборного спектакля.

За этим и за многим другим будем продолжать следить – в наступившей неделе и во всех последующих.

Фото: rk.karelia.ru