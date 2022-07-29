Визит Медведева: только ли международная повестка?

Автор: Иван Куликов

Ясно абсолютно, что его поездка в приграничный со странами Евроатлантического альянса регион России была связана со сложившейся в мире обстановкой. Надо укреплять границы и понимать насколько и каким образом сейчас мы можем противостоять ставшим вдруг «недружественными» соседям.

Но только ли это привело Дмитрия Анатольевича в нашу республику?

Политика постоянной поддержки

В новейшей истории Карелии есть интересная деталь. В последние годы республика находится в зоне постоянного внимания и поддержки руководства Совета Безопасности России.

Достаточно вспомнить визиты в регион секретаря Совбеза Николая Патрушева. Напомним, что именно он возглавлял государственную комиссию по подготовке празднования 100-летия Карелии.

При его поддержке и участии решались вопросы выделения значительных средств из федерального бюджета на осуществляемые в республике масштабные социально-экономические проекты. В 2019 году на совещании в Петрозаводске он подробно говорил с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым о перспективах развития, как он ранее выразился «приоритетной приграничной территории».

Не менее значимой была и помощь республике заместителя секретаря Совета Безопасности Рашида Нургалиева.

Он лично инспектировал реализацию проектов – от спортивных до производственных - и объездил практически всю Карелию. При его непосредственном участии было построено и открыто Петрозаводское президентское кадетское училище, новое здание аэровокзала аэропорта Петрозаводск, многофункциональный культурный центр в Костомукше, фельдшерско-акушерские пункты в трех муниципальных районах республики.

Министры карельского правительства и глава региона Артур Парфенчиков не раз признавали, что именно благодаря такой мощной поддержке удавалось и удается получать значительную финансовую помощь из федерального центра.

Поддержка Медведева

Еще будучи премьер-министром российского правительства, Медведев поддерживал практически все инициативы карельских властей по развитию экономики и социальной сферы республики. Более того, самые важные вопросы он лично обсуждал с Артуром Парфенчиковым и обеспечивал необходимую помощь Москвы.

Медведев и Парфенчиков – однокурсники, вместе заканчивали юрфак Ленинградского университета. Да, этот факт старой студенческой дружбы нельзя сбрасывать со счетов. Но дело не только в личных отношениях.

Медведев, как его характеризует один из популярных российских сайтов «одна из самых ярких политических фигур... государственник-модернизатор, целью которого является усовершенствование российского гражданского общества», понимает насколько важно значение Карелии как приграничной республики и насколько важна для нее поддержка Москвы. Подход у Дмитрия Анатольевича абсолютно прагматичный. Продолжил он помогать региону и став заместителем председателя российского Совбеза.

И о Карелии тоже поговорили

Безусловно, международная повестка и укрепление государственной границы, как будут развиваться теперь взаимоотношения России с Финляндией и Швецией – это были основные темы совещания, что провел 28 июля в Карелии Дмитрий Медведев.

Но, судя по всему, во время своего короткого пребывания в республике заместитель председателя Совета Безопасности нашел время обсудить и ситуацию в Карелии. По крайней мере, один из вопросов – очень важный для региона – Медведев и Парфенчиков проговорили.

В 2018 году Президент России Владимир Путин поддержал идею снижения тарифов на электроэнергию для карельских предприятий. Решение об этом было принято. Результат - рост инвестиций, увеличение объемов и рентабельности производства. Льгота действует до 1 января 2023 года.

И вот сейчас Дмитрий Медведев подтвердил, что идея продления режима льготных тарифов на электроэнергию Карелия будет поддержана федеральным центром.

Мы понимаем, какое значение имеет льготный тариф для развития экономики Карелии. По итогам разговора с Главой республики я переговорил с ответственными за эти вопросы в правительстве РФ. Понимание есть, я надеюсь, в ближайшее время будут подготовлены все необходимые решения, чтобы льготный тариф по электроэнергии сохранился до 2027 года так, как он действует в отношении других регионов,

- рассказал журналистам Медведев.

Надо полагать, что разговор зампреда Совета Безопасности и Главы Карелии велся не только о тарифах. Если это так, то в скором времени мы узнаем, чем еще федеральный центр готов помочь республике.