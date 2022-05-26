Канализация больше суток заливала квартиру жительницы Карелии

В Медвежьегорске зловонные воды из канализации больше суток затапливали квартиру жительницы города Людмилы Локкиной. Ее слова приводит паблик «Недепутат. Медвежьегорск».

Женщина рассказала, что звонки коммунальщикам ни к чему не приводили. Те сообщили о засоре на трассе, который они пытаются прочистить.

«Я живу на первом этаже, все у нас в квартирах, колодец у подъезда на середину наполнен. Диспетчер только заявки принимает, но никто ничего не делает. У меня трое детей, у соседей тоже есть дети. Мы уже не знаем куда и к кому обращаться. Лично в моей квартире канализация уже течет на кухню»,

- написала горожанка.

Ситуация измелилась только после вмешательства депутата ЗС РК Инны Болучевской. После звонков парламентария аварию устранили в течение часа.

Подробнее о проблемах с канализацией в карельском городе можно прочитать в нашем материале «Канализационные стоки Медвежьегорска текут в Повенецкий залив». Фото: паблик «Недепутат. Медвежьегорск»