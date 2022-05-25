Канализационные стоки Медвежьегорска текут в Повенецкий залив

Текст: Антонина Кябелева,

фото: Эмилия Слабунова, Анатолий Зверев

В Медвежьегорске разворачивается очередная серия «канализационно-сточного» триллера с экологическими последствиями. 20 мая на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ об этом попыталась рассказать депутат ЗС РК Эмилия Слабунова. Она недавно побывала в Медвежьегорске и своими глазами увидела то, что жители города расценивают как экологическую катастрофу.

По ее информации, с середины мая в Медгоре парализована работа канализационно-насосной станции. «Из канализационных люков все эти нечистоты выливаются прямо на улицу Горького», - рассказала депутат. В частности, из дома № 2 по улице Горького, где канализационные стоки затопили подвал, вынуждены были протянуть трубу и вывести ее прямо на газон, откуда нечистоты попадают в Повенецкий залив Онежского озера.

Слабунова напомнила, что в 2016 году в Медвежьегорске произошла вспышка дизентерии. Тогда пришлось закрывать на карантин школы и детские сады. Причиной массового заболевания стала водопроводная вода. Следком Карелии даже возбудил уголовное дело, но бывший руководитель ООО «Сток» «деятельно раскаялся», и на том уголовное преследование завершилось.

Еще семь лет назад было очевидно, что причиной трагедии стало фактически отсутствие канализационных очистных сооружений (КОС). Усугубляется ситуация тем, что слив стоков из системы канализации и водозабор находятся слишком близко друг от друга.

В 2009 году Медвежьегорский районный суд обязал районную администрацию построить канализационные очистные сооружения. Суд определил, что в конце 2012 года очистные сооружения должны быть введены в эксплуатацию. Но их как не было, так и нет. Причем отсутствуют конкретные временные горизонты, когда в Медвежьегорске смогут приступить к строительству КОС.

Эмилия Слабунова предложила заслушать на заседании комитета представителя республиканского правительства, с тем чтобы понять, какой выход из создавшейся ситуации предлагают власти Карелии.

«Канализационная станция в аварийном состоянии. Стенка там того гляди рухнет»,

- сказала депутат.

Председатель парламентского комитета Леонид Лиминчук на коммунальные беды жителей Медвежьегорска отреагировал странным образом:

«Раздувание публичного пожара в рамках комитета я не поддерживаю».

По его мнению, комитет должен «принимать системные решения». Он предложил коллеге обращаться напрямую в органы исполнительной власти.

«Информация с колес, она устроит только заявителя. Нас она не устроит, потому что мы должны принимать решения в комплексном рассмотрении»,

- сказал Лиминчук.

Во избежании публичного обсуждения проблем жителей Медвежьегорска, он предложил правительству передать информацию непосредственно Слабуновой. Большинство членов комитета Лиминчука поддержало, фактически отгородившись «комплексным рассмотрением» и «системными решениями» от обсуждения того ужаса, в котором сегодня живут люди в Медгоре.

Подобного цинизма в карельском парламенте лично я раньше не замечала. Горожане жалуются, что у них под окнами чуть не фекалии плавают, а депутаты не то чтобы искать выход не хотят, но даже слышать об этом не желают! Представитель главы РК в парламенте республики Юрий Шабанов сообщил, что в районе объявлена ЧС, «проект делается, работы ведутся». Позднее выяснилось, что Шабанов не в курсе происходящего. Во всяком случае, чрезвычайную ситуацию в районе никто не объявлял.

Показательно, что 19 мая на заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Эмилия Слабунова тоже пыталась получить информацию о том, какие действия предпринимает правительство, чтобы остановить выброс канализационных стоков на улицы города. Шабанов тогда заявил, что оперативно на этот вопрос в минстрое ответить не готовы, нужно время на подготовку. Члены комитета поддержали позицию Шабанова, не пожелав задать представителям исполнительной власти вопросы, которые сегодня волнуют жителей Медвежьегорска и от которых напрямую зависит их благополучие.

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов, с которым нам удалось связаться по телефону, был скуп на комментарии. Он уточнил, что объявлен режим повышенной готовности, и от правительства на ликвидацию аварии район получил 2,5 миллиона рублей. По его информации, все стоки идут через канализационную насосную станцию. Сославшись на сильную занятость, он отказался от более детальных объяснений.

По информации Слабуновой, на канализационно-насосной станции, где происходит весьма условная очистка стоков, вышло из строя оборудование.

Сотрудника станции депутат застала за тем, что он пытался вручную прочистить забитый отходами колодец. Стена между двумя резервуарами для канализационных стоков находится в аварийном состоянии.

Последствия аварии вылились, в буквальном смысле этого слова, на улицу Горького. Воняющие гигантские лужи превратились в часть городского ландшафта. Из канализационных люков стоки вырываются наружу.

Пятиэтажный дом, расположенный на улице Горького, 2, находится недалеко от берега Онежского озера. Прямо из дома выведены на газон трубы, по которым выливается канализация. Дурно пахнущий ручей от пятиэтажного дома идет прямиком в озеро.

«Женщина, проживающая на первом этаже, пожаловалась, что буквально нечем дышать»,

- заметила Слабунова.

По поводу ситуации в Медвежьегорске из карельского управления Роспотребнадзора Эмилия Слабунова получила ответ, из которого следует, что в апреле 2022 года Медвежьегорский районный суд обязал ООО «Сток» «подвергать очистке и обеззараживанию сточные воды централизованной системы водоотведения (канализации) Медвежьегорска перед сбросом в Онежское озеро». В ответе констатируют общеизвестный факт, что вопрос строительства канализационных очистных сооружений до сих пор не решен, невзирая на решение суда восьмилетней давности.

Судя по официальному ответу из Роспотребнадзора, 5 мая были взяты пробы воды из Онежского озера в районе размещения городской насосной станции и сброса сточных вод. Пробы удовлетворили экспертов по паразитологическим, органолептическим показателям, содержанию химических веществ, но не соответствовали по микробиологическим показателям.

«При рассмотрении результатов лабораторных исследований непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан в краткосрочной перспективе не установлено»,

- сказано в документе.

Экс-депутату Медвежьегорского горсовета Анатолию Звереву, который сложил свои полномочия после начала спецоперации на Украине, удалось в конце апреля 2022 года сделать ужасающие фотоснимки и снять видео той части Онежского озера, куда выходит канализационная труба.

Поверхность водоема оказалась покрыта пятнами коричневой «фракции». Вряд ли у кого-то могут возникнуть сомнения в их «канализационно-фекальном» происхождении.

По его словам, отвратительную картину полномасштабного загрязнения Онежского озера жители Медвежьегорска обычно наблюдают весной, когда водоем освобождается ото льда. Затем картина масштабного загаживания залива становится менее очевидной, так как стоки смешиваются с водой.

Анатолий Зверев на днях получил ответ из управления Росприроднадзора. В документе говорилось об общеизвестных фактах. О том, что в прибрежной защитной полосе Онежского озера в районе улицы Набережная происходит сброс канализационных стоков. О том, что канализационные сети по самотечному трубопроводу поступают в резервуар насосной станции, далее самотеком идут в контрольный колодец, а затем сбрасываются в Онего. О том, что очистные сооружения должны были быть построены в 2012 году, но до сих пор вопрос не решен. Единственная «свежая» информация в ответе заключалась в том, что, по данным лабораторных исследований, в составе вод Онежского озера установлено повышенное содержание железа и марганца.

Возмущение Зверева, который познакомился с заключением надзорного органа, легко понять:

«Они начинают рассказывать, как работает насосная станция, как из одного резервуара канализационные стоки переливаются в другой, а потом выливаются в озеро! Похоже, сотрудники Росприроднадзора даже не побывали на месте. Они не могли не заметить, что сейчас все сливается в один резервуар, а оттуда просто насосами качается в озеро. Меня поражает то, как подготовлен этот ответ».

Анатолий Зверев рассказал, что еще в прошлом году руководитель ООО «Сток», куда входит канализационная насосная станция, предупреждал о возможном ЧП. Дело в том, что стенка между резервуарами разрушается. «Если она разрушится, то зальет улицу Набережная. Насколько это реальная перспектива, мне оценить трудно», - сказал Зверев. По его словам, канализационные стоки тоннами сбрасываются в Онежское озеро.

«Но мы их напрямую называем говном, потому что другое название подобрать трудно»,

- признался он.

Подобные канализационные катаклизмы происходят каждый год. «Это экологическая катастрофа», - уверен экс-депутат. Он в прошлом году обращался в Роспотребнадзор, так как из кранов шла жуткая вода темного цвета. Если верить Звереву, ему так и не удалось добиться полного пакета документов по взятым анализам. Независимой экспертизы сделать не смогли. Помешала пандемия коронавируса. По его словам, горожане стараются ездить на источники и не употреблять водопроводную воду.

Жители Медвежьегорска уверяют, что канализация по-прежнему стекает по городским улицам в Онежское озеро в районе городского пляжа. Бывший депутат ЗС РК Валентина Евсеева вспомнила, что проект строительства очистных сооружений в Медгоре она пыталась продвинуть еще в начале века.

«Раньше около берега мелкая рыбешка плавала. Сейчас ничего не плавает, потому что все говном заплыло»,

- сказала Евсеева.

Что же мы имеем в итоге? В Медвежьегорске все признаки чрезвычайной ситуации, которая, правда, не объявлена. Граждане хотели бы знать, что происходит с канализационной системой города, какие действия предпринимает власть, как быстро будет отремонтирована насосная станция, осуществляет ли кто-то контроль за происходящим. Но добиться внятных ответов, похоже, некому.

Казалось бы, кто как не депутаты карельского парламента должны бы все эти вопросы напрямую задать представителям исполнительной власти. Ведь они существуют как раз для того, чтобы защищать интересы своих избирателей. Но для некоторых депутатов обсуждение ситуации, когда фекальные стоки льются по улицам города, - это «раздувание публичного пожара». Хотела бы я посмотреть на лица этих народных избранников, если бы по утру у них под окнами образовалось небольшое канализационное озерцо. Уверена, в этом случае не обошлось бы без экстренного заседания.

Еще совсем недавно невозможно было представить, чтобы депутаты наотрез отказывались даже слышать о, действительно, серьезной ситуации, угрожающей целому городу. Если, кто забыл о вспышке кишечных инфекций в 2016 году, следует напомнить, что водозабор в Медвежьегорске находится недалеко от места канализационных выбросов. В последние годы удавалось избегать повторения трагедии. Но кто может гарантировать, что жителям Медвежьегорска ничто не угрожает, если депутаты бояться лишний раз задать чиновникам неудобные вопросы? Как показывает практика последних лет, если народные избранники избегают публичного обсуждения темы, значит, явно происходит что-то неладное. Кстати, Медвежьегорский район является "электоральной вотчиной" нынешнего председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича. И он во многом определяет административно-политическую повестку в районе.

Выскажу личное мнение: ситуация с канализационными выбросами в Медвежьегорске - лишь один из фрагментов того мрака, в который постепенно погружается общество. Я слишком хорошо помню, как после аварии на Чернобыльской АЭС вот так же не хотели «раздувать пожар», и моя подруга, не верящая «вражеским голосам», рванула на майские в Киев. Честная и достоверная информация тогда могла бы спасти много человеческих жизней. В последнее время я все чаще наблюдаю, как происходит реконструкция самых отвратительных черт советского строя. Только тогда все происходило "по просьбам трудящихся", а сейчас ситуацию «держат под контролем», чтобы принимать «системные решения» в их комплексном исполнении. Видимо, мы так ничему и не научились….