Скульптуру нерпы установят на набережной в Сортавале

Необычный арт-объект в скором времени появится в столице Северного Приладожья.

На набережной в Сортавале откроют скульптуру нерпы. Автором стал Владимир Елизаров. Арт-объект посвятили Дню нерпы, сообщается в паблике администрации Сортавальского поселения.

Скульптура выполнена из цельного куска гранита. Нерпа «отдыхает» на огромном валуне на фоне синего озера. Инициатором установки скульптуры выступил нацпарк «Ладожские шхеры».

В Ладожском озере обитает кольчатая нерпа - внешне ладожская похожа на балтийскую нерпу, но мельче и светлее. На начало 1900-х годов численность ладожских нерп достигала двадцати тысяч особей. На начало 2000-х годов численность популяции не превышает трех тысяч особей. Резкое сокращение численности связано с браконьерством и с тем, что ладожская нерпа до 1980 года — промысловый зверь (охота была полностью запрещена в 1980 году). Для этого подвида угрозой являются рыболовные сети, индустриализация, слив топлива в воду из судов. Ладожская нерпа включена в Красную книгу СССР в 1984 году.