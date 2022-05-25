В парке Сувилахти, построенном за 39 миллионов, меняют опасную плитку

Скользкую плитку, уложенную в парке Сувилахти в Суоярви, решили заменить.

Парк, построенный в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, был открыт в 2019 году. В его строительство вложили 38 миллионов 704 тысячи 472 бюджетных рубля. Однако после открытия местные жители стали жаловаться на некачественную плитку на лестнице. Горожане и гости могли легко поскользнуться и получить неприятную травму. На сомнительную облицовку для спуска обратили внимание и активисты Народного фронта. Оказалось, что в отделке лестницы использовалось покрытие, предназначенное для внутренних работ. Общественники обратились в прокуратуру. Два года назад прокуратура внесла представление в администрацию Суоярвского района с требованием нарушения устранить.

Работы на спуске начались лишь этой весной. Старое покрытие сняли и начали укладывать тротуарную плитку. В суоярвской администрации сообщили, что аналогичную плитку два года назад использовали для другой лестницы, нареканий покрытие не вызвало.

Как заверяют муниципальные чиновники, работы по замене плитки должны завершить в июне. Гарантия на работы составит один год. Активисты считают, что этого недостаточно и просят чиновников обсудить с подрядчиком изменение сроков гарантийных обязательств. (фото ОНФ)