Прокуратура помогла горожанам получить два миллиона за аварийное жилье

Мэрия судилась с жильцами аварийного дома. Чиновники требовали людей выселить, жилье изъять, а людям за жилое помещение выплатить 900 тысяч рублей компенсации. В середине ноября прошлого года Петрозаводский городской суд согласился с позицией администрации.

Однако прокуратура сочла размер компенсации недостаточным, так как по мнению надзорного органа, при расчете нужно было исходить из рыночной стоимости квартиры, а не цены, за которую она была приобретена. Прокуратура решила оспорить решение городского суда в Верховном суде Карелии.

Суд отменил решение первой инстанции и взыскал в пользу горожан рыночную стоимостью квартиры в размере более двух миллионов рублей. Постановление суда вступило в силу. (фото pixabay.com, velikorodov94)