Общественные территории Петрозаводска продолжают приводить в порядок

Сотрудники Городского комбината благоустройства ежедневно проводят уборку общественных территорий карельской столицы. Работы идут в парках и скверах разных районов города, сообщает пресс-служба мэрии.

На этой неделе подрядчик убирает парки Зарецкий, Голиковский, Беличий остров, 50-летия Пионерской организации и Патриот, скверы Нобельский, Олимпийский, Аквамарин, Кукковский петух, Ивана Сенькина, Каскад, в районе улицы Ровио и на бульваре Победы. Также от мусора очищают аллеи Березовую, Дружбы, Энтузиастов, 300-летия Петрозаводска и Тропа Ивана-Царевича.

На Онежской набережной сотрудники комбината красят урны и пропалывают многолетние растения. В центре города моют памятники. На площади Ленина косят траву. Помимо этого, подрядчик завозит песок в детские городки, расположенные на общественных территориях.

Горожане могут следить за качеством уборки Петрозаводска и сообщать о нарушениях в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска