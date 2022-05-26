Тело женщины обнаружено в квартире в Петрозаводске

В пожарную службу Петрозаводска позвонили с улицы Виданской. Обратившийся просил помочь попасть в квартиру пожилой женщины, которая не отвечала на звонки и не открывала дверь, рассказали в пресс-службе МЧС.

«Прибывшие к месту вызова пожарные с помощью трехколенной лестницы проникли в жилое помещение, расположенное на третьем этаже, через окно. Там они обнаружили бездыханное тело хозяйки квартиры»,

- сообщили в ведомстве.

По данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото: pixabay.