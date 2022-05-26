В Петрозаводске выясняют причину двух возгораний мусорных контейнеров

В столице Карелии произошло два аналогичных происшествия. По сообщению пресс-службы МЧС, в разных районах города в разное время загорелись пластиковые мусорные контейнеры.

Первое возгорание произошло возле дома №41 на улице Калинина. Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то огонь уже набрал силу. Пламя удалось потушить за несколько минут.

Второе сообщение о возгорании городским пожарным поступило с улицы Красной. В этот раз с огнем справились сами местные жители до приезда расчетов. В обоих случаях специалистам предстоит выяснить причину пожара. Фото: bezformata.com.