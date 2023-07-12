«Какой еще личный кабинет? У меня все удобства на улице!»

Текст и фото: Алина Гапеева

Что творится с почтой? Ни газет, ни продуктов, ни сервиса оплаты коммунальных услуг.

Жители небольших сел и деревень в Пряжинском районе почти по три недели не могут оплатить счета за ЖКХ, электроэнергию и пользоваться другими услугами передвижных отделений почтовой связи (ПОПС).

Обидели

Многие крошнозерцы раз в неделю традиционно собираются в назначенном месте, чтобы дождаться «почты на колесиках». Небольшой синий микроавтобус с надписью «Почта России» приезжает в Крошнозеро по вторникам аккурат с 12.00 до 16.00. В этот день люди стараются отложить обычные дела, чтобы успеть оплатить счета.

Старое здание крошнозерского отделения связи давно закрыто на замок: содержать его Управлению федеральной почтовой связи РФ по Карелии нерентабельно. В старые добрые времена почта на селе работала каждый день. Конечно же, маленькое помещение не отвечало современным требованиям: печное отопление, пошарпанные стены, сквозняки. Да только народ и тому был рад, ведь здесь оказывали множество услуг. А потом где-то в верхах решили — невыгодно. Закрыли и баста! Государственное учреждение даже не поинтересовалось, удобно будет населению или нет.

«Стационарные почтовые отделения предусматриваются в сельских населенных пунктах, где проживает не менее двух тысяч человек. ПОПС организуется для обслуживания почтовыми услугами малочисленных населенных пунктов, где нет или взамен стационарных объектов почтовой связи. Автомобили повышенной проходимости позволяют доставлять корреспонденцию и оказывать услуги даже в условиях бездорожья, изношенности или полного отсутствия инфраструктуры»,

— объяснили мне в УФПС РФ по РК.

Вот и колесят теперь по весям синие автомобили. У каждого поселения — свой день и час. Надо сказать, что выплаты пособий и пенсий пока идут без задержек, а вот с остальным — проблемы.

Есть ли жизнь без почты?

Несмотря на блага цивилизации, жизнь в сельской местности трудно представить без почты. Основная часть населения в деревнях – пенсионеры. Многие из них спешат на почту, чтобы оплатить счета, выписать или купить газеты, пополнить баланс телефона, получить пенсии, а иногда просто повидать земляков, пообщаться с ними. Не обойтись без почты и тем, кто желает отправить или получить посылочку. Всем известно, что с этой задачей "всемирная паутина" никак не справится. Одним словом, почта в жизни сельчан имеет огромное значение, она важна, как воздух, тем более, если в деревне интернета «нету», или у бабушки имеется всего лишь кнопочный телефон.

Пожилому человеку вовсе невдомек, что существуют такие мобильные приложения в телефоне, которые позволят ему оплатить квитанции, не выходя из дома. Что делать тем, кто не успел освоить интернет? Хорошо если им помогут соседи или родные в оплате коммунальных услуг через свой гаджет. Только вот газеты выписать через интернет уже не получится. В общем, в определенных случаях доступность почтовых услуг для клиентов «Почты России» приобретает самое важное значение.

Ну и ну!

Приехавшая на почтовом микроавтобусе сотрудница сразу заявила пенсионерам, что сегодня работа с платежными квитанциями осуществляться не будет: кассового аппарата не выдали. Как известно, без этого инструмента – никак.

"Что творится с почтой? Третий раз подряд ее встречаем в надежде купить корреспонденцию и, самое главное, рассчитаться по счетам, и безрезультатно. Попробуй не заплати за один месяц, быстро пеню начислят. Что нам теперь делать? Остается только ехать в районный центр с платежками",

— возмущается народ.

В поселке Пряжа почтовое отделение худо-бедно пока функционирует, но время работы с клиентами значительно сокращено: в будни с 11.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.30. В субботу почта открыта с 12.00 до 15.30. Согласитесь, что для работы с посетителями районное отдаление почтовой связи выделяет времени не так и много, тем более если сюда приходят не только жители Пряжи, но и приезжают из деревень и сел.

Не послать ли нам гонца

Поездка в поселок Пряжа для крошнозерцев – это отдельная история. Она представляет собой квест на выносливость и терпение. И это потому, что Крошнозеро находится вдали от оживленной трассы на Сортавалу. Начнем с того, что автобусы в поселок не заходят. Чтобы выбраться «в цивилизацию», люди (у кого нет собственного авто) отправляются пешком на остановку, расположенную за пределами населенного пункта. Одним путешественникам нужно преодолеть около километра пути, другим до 5-6 километров, а кому-то еще больше. Отметим, что часть пути (полкилометра) проходит по лесному массиву и по острой щебенке (это как ходьба по гвоздям). Кроме того, есть и другие неприятности в пути. Комары да мошки – не главные, главное, чтобы кабаны и медведи не повстречались. Вон сколько автографов в виде отпечатков лап они оставили на дороге – иди и оглядывайся. С автобусами, прямо скажем, беда – рейсов совсем мало. Если повезет, то утром в Пряжу уедешь, а возвращаться домой придется только вечером. У жителей других отдаленных населенных пунктов дела обстоят куда плачевнее. Пассажирского сообщения «глубинной Карелии» с внешним миром давно не существует, и автобусы люди видят только на картинках.

Тысячу пишем, две в уме

Конечно же, можно воспользоваться услугами такси. Только сельскому жителю такой шик не по карману. Оплата квитанций в копеечку влетит.

"Тут арифметика простая. Давайте посчитаем. Вот платежный документ за мусор, по которому надо оплатить 94,15 рублей плюс к этому взносы за капремонт – 554,48 рубля. Еще есть квитанции за свет с оплатой 308 рублей. При оплате некоторых коммунальных услуг на почте берут комиссию 30 рублей к каждой квитанции. Да еще за такси придется раскошелиться — туда и обратно 1000 рублей — вынь да положь. Получается 2000 рублей с "хвостиком",

— считает 86-летняя Валентина Андреевна.

Скажем честно, для пенсионера – деньги немалые. И вообще, затею ехать в районный центр группа разгневанных женщин отмела напрочь: здоровье уже не то для путешествий.

«Для того чтобы воспользоваться услугами почтовой связи, не мешало бы богатырское здоровье иметь. Зимой мы стоим на морозе и на семи ветрах, а летом – под палящем солнцем или под дождем. Разве мы не заслужили качественное предоставление услуг? Мы будем жаловаться!»

– возмущаются ожидающие «почту на колесиках» женщины.

А кому жаловаться? Женщины попыталась позвонить в Петрозаводск лично руководству почты и задать несколько вопросов. Многочисленные номера телефонов управления Федеральной почтовой связи по Республике Карелия молчали. Однажды посчастливилось дозвониться до одного начальника, и тот уклончиво дал ответ, что за работу передвижных отделений почтовой связи он, дескать, не отвечает. Звоните, мол, завтра или на горячую линию.

Последняя надежда

Самая «продвинутая» и энергичная пожилая женщина набирает номер горячей линии.

«Здравствуйте, вы позвонили в Почту России! Пожалуйста, произнесите ваш вопрос», — говорит в трубке робот.

Электронный голос предупреждает, что ответ оператора может занять много времени. Через некоторое время на связь вышла девушка – живой оператор. Наконец-то! Теперь проблему можно объяснить по-человечески. Она выслушала коллективную жалобу и предложила составить претензионное заявление на портале Госуслуги через личный кабинет.

«Какой еще личный кабинет, дочка, у меня все удобства на улице!»,

— не сразу поняла старушка.

Ясно, как день, что пожилой человек мало знаком с такими словами, как логин, пароль, электронная подпись и вход в личный кабинет. С другой стороны, надо ли им это знать? Ведь обходились же всю жизнь без интернета. А сейчас вот из-за этих несчастных квитанций рушится весь уклад их размеренной жизни.

«Пусть молодежь в интернете сидит, а нам-то зачем все эти электронные технологии, если у нас ни комьютеров, ни смартфонов нет и не будет. Или нас уже никто в расчет не берет?» — недоумевают деревенские старожилы.

Крошнозерцы решили сообща позвонить главе района и рассказать о своей беде. Кому же им еще остается жаловаться? Как оказалось, Оксане Гаврош тревожные звонки поступают из разных населенных пунктов Пряжинского района.

«Проблема работы АО «Почта России» в поселениях нашего района мне известна. Жители пишут мне напрямую «ВКонтакте». С заместителем руководителя мы на связи, она отвечает на все мои сообщения и звонки. Одна из основных проблем — кадровая, просто нет работников. Дефицит в большинстве случаев сейчас перекрывают выездными бригадами из Петрозаводска. Нас это не устраивает, так как это не решение проблемы, и граждане не получают услугу в полном объеме. Но, к сожалению, большего нам предложить пока не могут. К решению проблемы подключены наш депутат ЗС РК Ольга Шмаеник и Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК. Аналогичная проблема есть и в других районах республики».

На днях мне позвонила Светлана Козлова, депутат эссойльского поселения. Она рассказала, что почтовому отделению в поселке Эссойла грозит закрытие. Дело в том, что в отделении предвидится сокращение ставок работников, это значит, что руководство уменьшит часы работы и, соответственно, зарплату почтальонов и начальника почты. При таких условиях люди работать не хотят, потому что работы — завал! Они намерены уволиться.

В самом деле проблема работы почты достигла не только районных и республиканских масштабов. Наболевший вопрос «раздулся» по всей России. Создается впечатление,что руководство «Почты России» совершенно не ценит своих рядовых работников и их труд, иначе почему существует огромная текучка кадров? Кто виноват? Работники, которые не ходят работать практически бесплатно? В России, кажется, крепостное право было отменено в 1861 году, или я что-то пропустила? Почему вынуждены страдать из-за недостатка кадров потребители почтовых услуг не только в селах, но и в городах? Во что выльется этот почтовый коллапс, остается только догадываться, возвращаться к старому никто не хочет, придумать новое, чтобы всем клиентам было удобно, не могут.