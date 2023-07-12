Стало известно, когда в Петрозаводске включат горячую воду

Вопрос горячей воды в карельской столице в период холодной и дождливой погоды актуален как никогда. Петрозаводчане одолевают паблики в соцсетях вопросом: когда будет вода. Беспокойство горожан вызывают и «оголившиеся» трубы в различных районах столицы Карелии.

Сегодня вечером в Единой дежурно-диспетчерской службе поспешили успокоить горожан. Подключение начнется в четверг, 13 июля.

«Подключение горячего водоснабжения в районах Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика начнется 13 июля в 10 часов»,

- сказано в сообщении службы.

Работы планируют провести в течение дня. // фото freepik.com