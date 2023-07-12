12 июля 2023, 18:44
Привлекающее туристов местечко в Петрозаводске могут закрыть
Слишком много гостей идут на Чертов стул, вход могут закрыть или сделать платным
По информации ИА «Республика», вход на Чертов стул в Петрозаводске могут закрыть или начать взимать плату. На такие меры готовы пойти в дирекции ботанического сада ПетрГУ.
Все дело во возросшей за время пандемии антропогенной нагрузке. Большое количество гостей местечка сказалось на природе. Как считают в ботаническом саду, почву вытоптали и нанесли урон флоре этой особо охраняемой территории.
Как сохранять привлекательное местечко, собираются решать в конце этого года.