Привлекающее туристов местечко в Петрозаводске могут закрыть

По информации ИА «Республика», вход на Чертов стул в Петрозаводске могут закрыть или начать взимать плату. На такие меры готовы пойти в дирекции ботанического сада ПетрГУ.

Все дело во возросшей за время пандемии антропогенной нагрузке. Большое количество гостей местечка сказалось на природе. Как считают в ботаническом саду, почву вытоптали и нанесли урон флоре этой особо охраняемой территории.

Как сохранять привлекательное местечко, собираются решать в конце этого года.