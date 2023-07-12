Детский сад «Дюймовочка» в поселке Ляскеля откроют в августе

Глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел территорию детсада, строящегося в поселке Ляскеля. При этом он обратил внимание на ряд недостатков, которые необходимо устранить. На нескольких участках требуется переложить асфальт, переделать поребрики, ливневку. Парфенчиков поручил минобру республики контролировать ход работ, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Детский сад в поселке Ляскеля построен в ноябре прошлого года. Однако Роспотребнадзор выявил нарушения и замечания. По этой причине детский сад до сих пор не работает. Как доложил Артуру Парфенчикову министр образования и спорта Роман Голубев, открыть дошкольное учреждение планируется в августе.

«Роспотребнадзор уже осматривал детский сад на предмет соответствия требованиям помещений, здания, оборудования. На сегодняшний день процедуры завершаются, после чего детсад получит лицензию. Открытие учреждения планируется к августу»,

– сообщил Роман Голубев.

Детский сад в Ляскеля рассчитан на 110 мест. В учреждении 6 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, медицинский и процедурный кабинеты. Здание оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией. Штат работников уже подобран. Детсад будут посещать не только ребята из поселка Ляскеля, но и других близлежащих населенных пунктов. // Фото: пресс-служба правительтсва РК