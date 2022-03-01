Медработникам Карелии часто приходится добиваться "ковидных" выплат 

В российском законодательстве предусмотрены денежные выплаты медицинским работникам, водителям скорой помощи и летным экипажам санитарной авиации в случае заражения коронавирусной инфекцией. Для получения выплаты необходимо доказать, что заражение произошло во время оказания медицинской помощи. Этот факт должна установить специальная врачебная комиссия, которая рассматривает случаи заражения медработиков ковидом.

Председатель карельского профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин считает, что иногда члены врачебной комиссии поверхностно относятся к расследованию. Если медицинский работник получает от врачебной комиссии отказ в выплатах, то он может обратиться в апелляционную комиссию при минздраве Карелии по расследованию страховых случаев. Правда, сделать это надо в течение месяца после вынесения решения.

В 2021 году состоялось десять заседаний апелляционной комиссии, на которых рассмотрели 18 обращений. Из них 14 случаев были признаны страховыми.

О том, в каких случаях нужно обращаться в апелляционную комиссию, и почему не все сотрудники лечебных учреждений могут претендовать на выплаты, читайте в интервью с Михаилом Цаплиным.