Отмена повторного тестирование на ковид: экономия или здравый смысл?  

Текст и фото: Антонина Кябелева

Отмена повторного тестирования для заболевших короновирусной инфекцией у многих врачей вызвала плохо скрываемое недоумение. Терапевты, которые постоянно сталкиваются с короновирусной инфекцией, слишком часто ведущей себя непредсказуемо, встревожены ситуацией, связанной с отменой проверочного теста.

Логика врачей, которые беседовали со мной на условиях анонимности, состоит в следующем. Предполагается, что через неделю человек, заболевший короновирусом, должен поправиться. Бывают случаи, когда работодатели требуют от вылечившихся через неделю работников сдать тест на наличие инфекции. Гражданам приходится сдавать его платно. Благо, сейчас в Петрозаводске открыты два пункта, где можно сдать экспресс-тест за 200 рублей. Но далеко не везде в Карелии можно провести подобное исследование.

Были случаи, когда официально поправившийся гражданин, которого выписали и отправили на работу, посте тестирования получал положительный результат. В этих случаях, рассказали врачи, приходится вновь открывать больничный, фактически продлевая прежний. Это довольно сложная бюрократическая процедура с прохождением через врачебную комиссию.

С другой стороны, объяснили медики, человек, отболевший неделю короновирусом и пришедший на прием к врачу, формально считается преодолевшим недуг и неопасным для окружающих. Однако никто не знает, действительно ли пациент поправился, так как тест он не сдает. Такой пациент, считают врачи, может представлять потенциальную опасность для пожилых людей, онкобольных, которые также посещают поликлиники.

И последнее. Мои собеседники высказали предположение, что отказ от повторного тестирования продиктован тем, чтобы снизить выплаты медицинским работникам. Через неделю болезни пришедший на прием пациент с перенесенным ковидом формально числится поправившимся. А значит, никаких доплат за прием данного пациента медработникам не положено.

Насколько верны опасения медицинских работников, которые настороженно восприняли новую тактику борьбы с ковидом? Об этом мы поговорили с председателем карельского профсоюза работников здравоохранения Михаилом Цаплиным. Он работает фельдшером БСМП, так что «погружен в тему» на нужную глубину.

- Михаил Павлович, с какой целью решили отменить повторное тестирование на ковид, и как это влияет на общую ситуацию с заболеваемостью?

- Как мне кажется, нужно разделить проблему на две части. С одной стороны, есть официальный документ - распоряжение главного санитарного врача России. Я уверен, оно появилось не случайно и основано на научных данных о более легком протекании заболевания, вызванного штаммом «омикрон». С другой стороны, как это распоряжение реализуется на практике. Ведь никто не говорит о том, что через семь дней человека нужно выписывать. Пациента все равно осматривают, и если его ничего не беспокоит, у него нет температуры, других болезненных проявлений, то его выписывают. Если же человек плохо себя чувствует, у него появились осложнения, я не думаю, что его врач выпишет.

- Но ведь зачастую никто пациентов не осматривает, а связь с врачом происходит по телефону...

- К сожалению, да. Я сам с этим столкнулся. В первой поликлинике заказали перевозку ковидного пациента в больницу, хотя предварительно его никто даже не осматривал. Человек просто по телефону сказал, что плохо себя чувствует. Я понимаю, что мы столкнулись с колоссальным наплывом пациентов, и система стала давать сбои.

Сейчас от больных не требуют строгой самоизоляции. Все, как мне кажется, расслабились. Я встречал в городе медицинских работников, водителей, которые заболели коронавирусом, но при этом спокойно прогуливают по городу.

Имевшие контакт с ковидным больным должны ходить на работу, а дети могут посещать школу и детский сад до тех пор, пока у них не появится каких-то признаков болезни. Все это накладывается на высокую заболеваемость самих медицинских работников. Работать порой просто некому. Не случайно в Карелии приостановили плановую медицинскую помощь, а многих узких специалистов перевели на работу с коронавирусными больными. Но, как мне кажется, мы просто пытаемся затыкать дыры, не занимаясь комплексным решением проблемы.

Иногда гражданам просто не хватает информации, как им следует себя вести в той или иной ситуации. Понятно, что люди часто напуганы, понятно, что им нужна профессиональная помощь. Хорошо, что появился колл-центр, где люди могут получить элементарную информацию. У меня было несколько смен, когда приходилось по телефону консультировать граждан. Я убедился, что дефицит информации приводит к неконтролируемой панике.

- Какова, по вашему мнению, цель распоряжения, разрешившего выписывать больного без проведения повторного теста? Хотели ослабить нагрузку на лаборатории? Или правы те, кто думает, что таким образом хотят снизить выплаты медикам?

- Позиция министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова заключается в том, что отмена контрольных мазков должна разгрузить поликлиники и лаборатории.

Я думаю, что постановление не преследовало целью ухудшить материальное положение медицинских работников. Больной ковидом обязательно заносится в реестр. Если человек плохо себя чувствует через неделю, то лечение продолжается. То, что не делают повторного теста, в данном случае роли не играет. Он все равно учитывается как коронавирусный пациент. Только когда ему закрывают больничный лист, его исключают из реестра, и за него выплат уже не получить.

Но есть другие проблемы.

Согласно постановлению главного санитарного врача России, медицинские работники должны еженедельно тестироваться. Этого никто не отменял.

На станции скорой медицинской помощи было организовано еженедельное тестирование. Не так давно я почувствовал недомогание, решил сдать тест, но выяснилось, что их не берут. Я подумал, что, может быть, изменилась нормативная база. Но, нет, пока все по-прежнему.

- На что жалуются медицинские работники?

- Прежде всего на непомерную нагрузку. Сейчас задействованы все резервы, студенты в Карелию даже из других регионов приезжают.

Медицинские работники находятся в зоне особого риска. В случае заражения коронавирусной инфекцией медперсонал, водители скорой помощи и летные экипажи санитарной авиации имеют право на денежные выплаты.

Если болезнь не привела к тяжелым последствиям, в том числе инвалидности, то, например, для врачей сумма единовременной выплаты достигает 68 тысяч рублей. Причем выплата не зависит от того, сколько раз человек переболел. Каждый раз он на нее имеет право.

Но для получения выплаты необходимо доказать, что заражение произошло во время оказания медицинской помощи. После выздоровления медицинского работника формируется врачебная комиссия, которая расследует случай и определяет, является он страховым или нет. Фактически речь идет об установлении факта и обстоятельств заражения медработника. К сожалению, иногда члены врачебной комиссии поверхностно относятся к расследованию.

Простой пример: две медсестры из одного лечебного учреждения заболели коронавирусом. Одна медсестра получила выплату, так как врачебная комиссия признала, что между транспортировкой больного и ее заражением прошли сутки, а второй отказали. Причем в качестве причины отказа в документе зафиксирвано, что не было, цитирую, «физической возможности проанализировать», от кого она могла заразиться. Что это за отношение к медицинским работникам, которые рискуют здоровьем, работают без выходных, сверхурочно?

Если медработнику отказали, он имеет право обратиться в апелляционную комиссию при минздраве Карелии, куда входят заместитель министра, главные врачи, представитель ФСС и профсоюзы.

В 2021 году было десять заседаний, на которых мы рассмотрели 18 обращений. Из них 14 случаев были признаны страховыми.

Мы сейчас собираем подробную информацию по разным лечебным учреждениям, чтобы понимать общую картину. В Сортавальской ЦРБ в 2021 году было официально зафиксировано 233 случая заражения медицинских работников, из которых только двум отказано в выплатах. В республиканской инфекционной больнице отказ в выплате получили 12 из 107 человек, переболевших ковидом. Другая ситуация в Пудожской ЦРБ – на 68 случаев 19 отказов.

В течение месяца после вынесения решения врачебной комиссией медицинский работник может обжаловать его в апелляционной комиссии. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ минздрава Карелии об утверждении положения апелляционной комиссии по расследованию страховых случаев. Там же есть образец заявления, которое может подать медработник, не согласный с решением врачебной комиссии.

Если не устроит решение апелляционной комиссии, есть возможность обратиться в суд.

Не так давно в республиканской больнице был спорный случай. Ковидом заболела логопед, которая работает в отделении острых мозговых нарушений. Она состоит в штате больницы и работает с пациентами вне зависимости от того, болеют они короновирусом или нет. Но денег она не получила, так как логопеды с педагогическим образованием не являются медицинскими работниками. На мой взгляд, это несправедливо.

К сожалению, это не единичный случай. Заражаются уборщицы, сотрудники кадровой службы, бухгалтеры, которые работают в больницах, поликлиниках, медцентрах. Понятно, что это не медицинские работники, но их работа проходит в медицинских учреждениях, где велика опасность инфицирования. Профсоюзы постоянно обращаются с тем, чтобы расширить существующий перечень имеющих право на выплаты, но нас пока не слышат.

P.S. В августе 2021 года Верховный суд Республики Карелия поставил точку в судебном споре, который касался выплаты компенсации инструктору-методисту по лечебной физкультуре неврологического отделения Республиканской больницы имени Баранова. Женщина заразилась коронавирусом на работе, выполняя свои обязанности. Однако в выплате ей было отказано, так как она не имеет медицинского образования, и ее нельзя отнести к медицинским работникам. Суд подтвердил, что инструктор-методист в данной ситуации не может претендовать на денежную выплату.