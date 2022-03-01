Карельский город попал в топ-3 направлений для отдыха в мае

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, куда россияне поедут отдыхать в мае. В топ рейтинга популярных направлений попала Лахденпохья.

По данным сервиса, карельский город уступил по популярности среди туристов только Ялте и Сочи. В Лахденпохью путешественники поедут, в среднем, на три ночи и потратят за сутки проживания около 6917 рублей.

Помимо указанных выше городов в список вошли такие направления, как Углич, Пицунда, Санкт-Петербург и другие.

Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos