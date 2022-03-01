В Петрозаводске может появиться памятник архивной крысе

В сквере между музеем ИЗО, Домом «Кантеле» и Национальным архивом состоялось выездное совещание директоров вышеназванных учреждений с председателем Петросовета Надеждой Дрейзис.

Рельеф сквера очень необычен – есть низины, есть и холмики. При проектировании будут смотреть на уже сформированные тропы и транзитные пути горожан. На месте сквера растут уже взрослые березы. Представители Администрации города заверили, что березовая роща будет максимально сохранена.

«Здесь нужно будет создать туристическую Мекку, где и туристы и горожане смогут отдыхать и проводить свободное время», - прокомментировала председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)