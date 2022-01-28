Как благоустроить Каменный бор - чиновники хотят узнать мнение горожан

Развитие парка Каменный Бор с осени прошлого года обсуждала рабочая группа. Инициативные петрозаводчане предложили чиновникам городской администрации варианты благоустройства территории в районе ключевского карьера. Кто-то предложил организовать спортивную зону, кто-то - зону для отдыха и прогулок, кому-то хотелось, чтобы в парке был велопешеходный маршрут, вейк-парк, зона активного отдыха, «живой уголок», площадка для дрессировки собак.

Сейчас обсуждение планов развития Каменного Бора решили вынести на более широкое обсуждение. Для этого в Интернете на платформе «Активный горожанин» организован опрос. Голосование продлится до 20 февраля.

Петрозаводчане могут выбрать не только из предложенных вариантов, но и предложить свою идею благоустройства. Сити-менеджер Владимир Любарский пообещал, что идеи будут учитываться при принятии окончательного решения.

Проект смогут заказать после того, как станет ясна концепция развития Каменного Бора. По словам главы города, часть работ планируется выполнить по программе поддержки местных инициатив.

Любарский также считает, что обсудить развитие парка следует на одной из планерок в мэрии.

Осенью 2021 года на Каменном карьере в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» подрядчик обустроил проезд и парковку для отдыхающих, зону отдыха у воды отделили шлагбаумом. (фото Антонины Кябелевой)